Benevento-Siracusa, Mignani: "Successo ottenuto con grande merito" L'attaccante giallorosso: "Pensiamo subito al prossimo incontro per proseguire il cammino"

Dopo il triplice fischio di Benevento-Siracusa, l'attaccante Mignani si è espresso così ai microfoni di OffSide: "Per un attaccante è sempre fondamentale fare gol, ma l'importante era vincere e ci siamo riusciti con merito. Abbiamo un reparto avanzato importante, siamo tre calciatori forti e amici: c'è una concorrenza sana, chi gioca non è importante ma solo la vittoria della squadra. I miei compagni mi fanno sentire importante, così come il mister. Quando senti la fiducia da parte di questi elementi, allora quando entri devi dare il massimo per aiutare la squadra. Questo per me è il secondo anno tra i professionisti, sono migliorato tanto. Spero che con il tempo possa completarmi ancora di più, cercando di rubare qualcosa dai compagni. Ringrazio il mister per le bellissime parole espresse ieri in conferenza stampa. L'Atalanta? Continuiamo a guardare noi stessi, da domani pensiamo alla prossima giornata per cercare di ottenere un'altra vittoria".