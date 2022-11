Pmi day 2022, giovani protagonisti. Vigorito: non perdete di vista vostre radici Confindustria. La sostenibilità filo conduttore degli elaborati degli studenti di sei scuole

“Ai giovani ripeto le parole di Papa Francesco: non perdete di vista le vostre radici, i valori, il passato, le famiglie, ovvero i nonni. Cercate sempre di guardare avanti con i loro insegnamenti”.

Questo il messaggio lanciato ai tantissimi studenti che questa mattina hanno partecipato al Pmi Day 2022 dal presidente di Confindustria Benevento, Oreste Vigorito.

Giovani che hanno ascoltato e applaudito il numero uno degli industriali sanniti dall'auditorium dell'Unifortunato che ha ospitato l'incontro - moderato dalla giornalista Imma Tedesco - e la presentazione di sei progetti elaborati da altrettanti istituti scolastici. Il presidente Vigortito ha ringraziato gli organizzatori ed ha auspicato per gli studenti di “realizzare i propri desideri guardando anche al passato. Il domani è già un oggi. Quello che costruiamo sarà senz'altro importante per qualcuno, forse non oggi, non per domani ma servirà sempre a qualcuno”. Poi il ricordo del recente incontro con Papa Francesco che ha accolto i vertici di Confindustria Campania per celebrare i 50 anni dell'associazione. In quell'occasione è stato proprio il presidente di Confindustria Benevento Oreste Vigorito a guidare la delegazione sannita (presenti i presidenti di Piccola Industria di Confindustria Campania e Benevento, Pasquale Lampugnale e Claudio Monteforte, affiancati dalla direttrice, Anna Pezza). “Ne avevo bisogno” ha sottolineato l'avvocato Vigorito che ha poi aggiunto: “Delle parole pronunciate dal Papa mi ha certamente colpito il discorso sui giovani e con chi si devono relazionare. Certamente non con il futuro che va creato, ma certamente devono relazionarsi con il passato: non i genitori ma i con i nonni, le loro radici che hanno generato le vostre famiglie”. Poi rivolgendosi agli studenti il presidente Vigorito ha esortato: “Non dimenticate le vostre radici. Prendete esempio da quelle radici della vostra terra. Conservatele e vedrete che il domani sarà sempre più bello”.

Il Pmi day 2022

Protagonisti del Pmi day 2022 circa 300 gli studenti di sei Istituti scolastici che hanno visitato altrettante aziende al fine di elaborare i progetti in cui hanno esposto la propria idea di bellezza legata al saper fare delle imprese sannite.

Filo conduttore dei progetti la sostenibilità che ha indotto una giuria regionale, composta da esponenti della Piccola industria Campania, a premiare il progetto realizzato dagli studenti dell’IIS Galilei Vetrone Liceo (Classi quinte delle sezioni A; D; E.; F; e quarta sez. Q di Benevento e quinte delle sezioni A-C-D di Guardia Sanframondi).

Le finalità

Obiettivo primario del progetto è quello di guardare all'utilizzo dello scarto delle lavorazioni dei prodotti vegetali ed in particolare all’uso dei principi attivi delle bacche di cacao nella cosmesi.

Gli altri progetti hanno visto protagoniste: la logistica, la produzione dei vini, le fonti rinnovabili, l’organizzazione degli eventi e l’innovazione tecnologica

Per Il Presidente di Confindustria Benevento Oreste Vigorito in collegamento con la sala gremita di giovani, "la bellezza risiede nella visione che i giovani hanno della vita e del mondo che li circonda. La bellezza è data dalla capacità di relazionarsi con l’esterno e dalla consapevolezza che il futuro si costruisce attraverso le azioni del quotidiano".

“La visione della bellezza degli studenti coinvolti nel PMI DAY è straordinaria – ha sottolineato Claudio Monteforte presidente Piccola Industria Confindustria Benevento - come straordinari sono i lavori presentati dagli studenti che hanno mostrato spirito critico, capacità di sintesi e di organizzazione e che mettono in luce le ottime basi che i nostri giovani stanno maturando nel corso del proprio percorso di studi.

Quest’anno con Piccola Industria Campania abbiamo realizzato un percorso che vede i progetti coinvolti competere in un percorso regionale che ha voluto essere uno stimolo per i ragazzi. Comune denominatore dei progetti è stato il tema della sostenibilità sintomatico di visione e spirito critico”.

Pasquale Lampugnale, presidente Piccola Industria Confindustria Campania ha sottolineato l’importanza di formare i giovani ed avvicinarli al mondo del lavoro. Ci sono molti esempi di progetti d‘impresa che sono nati grazie ad iniziative come quella odierna e che si sono trasformati in realtà aziendali di successo. Il PMI DAY apre le porte delle aziende ai giovani per avvicinarli alla cultura d’impresa e al lavoro con uno sguardo attento al merito.

“In occasione del PMI Day 2022 Confindustria, che anche quest'anno l'Università Giustino Fortunato è lieta di ospitare, - ha ricordato invece il Rettore Giuseppe Acocella - rivolgeremo l'attenzione al mondo delle piccole e medie imprese che da sempre vengono indicate come un vanto per il sistema produttivo italiano e come il settore più dinamico per i suoi prodotti di eccellenza. Le dimensioni inevitabilmente sembrerebbero impedire anche una vocazione innovativa per queste imprese, ma affrontando quest'anno il tema della "bellezza", oggi intendiamo mettere l'accento proprio sulla qualità e sul primato che grazie alle PMI il sistema Italia può vantare nel mondo. Purtroppo non sempre il riconoscimento di questa qualità corrisponde ad un impegno della società e delle istituzioni per un effettivo sostegno alle imprese, specie quelle piccole e medie. L'idea di coinvolgere nell'attività progettuale gli istituti scolastici, gli studenti direttamente, costituisce un concreto passo per l'avvicinamento di questo mondo produttivo alle famiglie e alla società nella sua componente più dinamica. L'Università conta molto su questo obiettivo e ne sosterrà il cammino.

Gli studenti del “Vetrone” ritireranno il premio il 18 novembre a Napoli nell’ambito del PMI DAY organizzato dalla Campania.

I progetti in concorso

I vincitori del concorso (il Galilei - Vetrone Liceo) hanno analizzato il settore dei cosmetici (hanno visitato Amp Biotec srl) e degli integratori naturali partendo dallo sviluppo ricerca e dalla sperimentazione nel campo delle biotecnologie. Obiettivo primario del progetto è quello di guardare alla sostenibilità e all'utilizzo dello scarto delle lavorazioni dei prodotti vegetali restituendo all'ambiente ciò che non può essere utile all'ecosistema. Il materiale biodegradabile potrebbe essere utilizzato anche nel packaging. Gli studenti hanno realizzato un Sito in cui è visualizzabile tutto il materiale prodotto dal team.

Gli studenti selezionati del Liceo Classico Pietro Giannone di Benevento si sono invece confrontati con il settore delle energie rinnovabili (hanno visitato l'azienda Ivpc), core business del Gruppo IVPC che ha realizzato numerosi parchi eolici con 170 turbine e e 135 MW prodotti. L'idea di bellezza sviluppata dagli Studenti mira a valorizzare l'attivismo dell'uomo mettendo in evidenza che il rapporto dell'uomo con la natura è interattivo e non passivo e solo attraverso l'integrazione tra evoluzione e natura si può guardare ad un futuro migliore.

Obiettivo del lavoro degli studenti dell'IPSAR è stato quello di strutturare un menù che valorizzi i prodotti stagionali e locali in un'ottica completamente orientata alla sostenibilità. Tale progetto è stato realizzato dopo aver visitato le sale di Tenuta La Fortezza, azienda di Eventi che si trova a Torrecuso e che prevede di trasformare una delle sale del centro eventisco “La Sala lago” in una struttura interamente realizzata con materiale ecosostenibile.

Gli studenti del Galilei – Vetrone' Agrario hanno invece immaginato di valorizzare la bellezza dell'azienda di vini Euvitis 21 Agricoltura, territorio e Sviluppo puntando su un progetto che metta a sistema innovazione e tradizione. Obiettivo prioritario è la salvaguardi delle Biodiversità dei vitigni DOCG. Ogni bottiglia ha una sua storia che potrà essere ascoltata e valorizzata.

L'Istituto tecnico industriale 'Lucarelli' ha sviluppato il proprio progetto presso l'azienda Erricourier che si occupa di servizi di logistica e trasporto con mezzi propri, servizio di tracking e spedizioni veloce. L'azienda guarda alla logistica green ossia l'insieme di misure che rendono possibile lo sviluppo delle attività limitando l'impatto ambientale. L'azienda attua una politica di riuso di imballi dei materiali. Le proposte sviluppate dagli studenti gaurdano ad un sistema di automazione dei magazzini e all'ottimizzazione dei temi attraverso un sistema ancora più evoluto di interscambio di informazioni.

Infine, gli studenti del Liceo Scientifico G. Rummo hanno realizzato il proprio progetto dopo aver visitato Mare Group un'azienda in crescita che sviluppa tecnologie avanzate con le grandi industrie e poi le rende accessibili e adottabili da parte delle PMI. L'azienda ha sviluppato una piattaforma di virtualizzazione dei beni culturali della Regione Campania, realizzando la virtualizzazione di centinaia di beni archeologici. Gli studenti hanno visto che attraverso l'intelligenza artificiale e,partendo da una semplice descrizione, è possibile creare immagini realistiche. Gli studenti hanno provato ad utilizzare l'intelligenza artificiale sull'Arco di Traiano, visualizzando eventuali modifiche e introducendo colori e ulteriori varianti.