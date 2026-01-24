Serie C / Diretta Benevento-Siracusa, LIVE

Al Vigorito si gioca il match tra Benevento e Siracusa, valido per la 23esima giornata di campionato. Per i giallorossi si tratta del secondo impegno casalingo consecutivo, dopo l'affermazione con il Casarano. L'obiettivo dei giallorossi è di conquistare un altro successo per proseguire il duello a distanza col Catania per il primato della classifica.
Benevento-Siracusa, il tabellino
BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Romano, Scognamillo, Saio, Ceresoli; Maita, Prisco; Lamesta, Tumminello, Simonetti; Salvemini. A disp.: Russo, Esposito, Mehic, Viscardi, Carfora, Manconi, Borghini, Mignani, Caldirola, Talia, Pierozzi, Della Morte. All.: Floro Flores
SIRACUSA (4-3-3): Farroni; Puzone, Sapola, Pacciardi, Cancellieri; Limonelli, Candiano, Frisenna; Di Paolo, Contini, Valente. A disp.: Bonucci, Sylla, Sbaffo, Arditi, Pannitteri, Falla, Gudelevicius, Bonacchi, Morreale, Zanini, Iob. All.: Turati
Arbitro: Gianquinto di Parma. Assistenti: Consonni di Treviglio e Cavalli di Bergamo. Quarto ufficiale: Liotta di Castellammare di Stabia. Operatore FVS: Russo di Torre Annunziata