Shoah e Genocidi: martedì un incontro Organizzato da CGIL, Anpi e Comitato a difesa della Costituzione del Medio Calore

"I genocidi dopo la Seconda guerra mondiale non possono oscurare il ricordo della Shoah, la pianificata e scientifica eliminazione di un popolo intero, quello ebraico. L’olocausto di questo popolo non può occultare gli altri stermini, passati e presenti".

La CGIL, il Sindacato pensionati della CGIL e l’ANPI di Benevento e il Comitato a difesa della Costituzione del Medio Calore ritengono "indispensabile tenere viva, soprattutto a beneficio delle giovani generazioni, la memoria di uno dei periodi più bui della storia umana – gli anni del nazi-fascismo – con i suoi misfatti che in forme e modi differenti continuano a ripetersi".

Se ne parlerà, per la ricorrenza del Giorno della Memoria, il prossimo martedì 27 gennaio ore 18.00, nella Biblioteca comunale di San Giorgio del Sannio, via Vecchia Cardilli, 41.