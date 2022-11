Caserma Pepicelli Benevento: bando da 35 milioni L'agenzia del Demanio dà il via alla gara per l'affidamento della progettazione esecutiva

Importante operazione del Demanio in Campania. Al via a Benevento la gara per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva in modalità Bim e l'esecuzione dei lavori previsti per gli edifici 1-2-3-4-5-6-7-8-12, denominati «lotti 1 e 2», del nuovo «Polo delle amministrazioni» presso l'immobile demaniale Scuola allievi Carabinieri, in viale Atlantici, caserma Pepicelli. L'importo delle opere ammonta a 35.168.290 euro. L'appalto, che avrà una durata di 1.090 giorni, è finanziato in parte con fondi del Pnrr. L'Agenzia promuove operazioni di razionalizzazione da attuare attraverso la riqualificazione di edifici pubblici al fine di realizzare poli amministrativi in cui raggruppare gli uffici delle pubbliche amministrazioni e accorpare, così, i servizi ai cittadini.

L'organizzazione degli uffici attraverso la costituzione di poli amministrativi consente di recuperare spazi pubblici inutilizzati di notevoli dimensioni e in progressivo stato di degrado, garantendo così una significativa riduzione delle spese gestionali e di bolletta energetica, migliorando la qualità dell'ambiente di lavoro e contribuendo al rilancio dell'economia attraverso la rivitalizzazione di intere aree urbane e la rigenerazione dei territori. Il bando per la caserma Pepicelli scade il 30 dicembre.