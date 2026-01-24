"Costruire per decostruirsi": presentato il libro di Mario Ferraro L'idea: rendere fruibile il patrimonio artistico-culturale del Sannio anche a disabili ed ipovedenti

Il gruppo di artisti di Eccellenzesannite.it, prima piattaforma Web marketing sul Sannio Beneventano, senza fini commerciali né pubblicità, è pronto a collaborare con il Centro Servizi Volontariato per rendere fruibile il patrimonio artistico-culturale del Sannio anche a disabili ed ipovedenti. L’inizio di questo percorso sarà la pubblicazione in braille del libro “Costruire per decostruirsi” di Mario Ferraro, ad aprile la presentazione e l’utilizzo di tecnologie avanzate del Partner Premium ″Art Up″, capaci di restituire, grazie ad un visore, l’immagine di un’opera e la sua dimensione materica e sensoriale.



È la sintesi della presentazione del libro tenutasi presso il Circolo Sportivo La Fagianella, dove l’autore ha dialogato con Pasquale Orlando, componente Cda del Cesvolab Irpinia- Sannio, Mariagiulia Romano e Biagio Prisco de “La Fagianella” e Maria Gabriella Fuccio, direttore di Realtà Sannita; a tracciare la figura dell’artista Ferraro e a recensire tre opere in mostra, la giornalista e critico d’arte Daniela Piesco. ″L’imprenditore può e deve contribuire allo sviluppo territoriale non solo con l’economia e il lavoro – ha sottolineato Pasquale Orlando - ma anche con l’inclusione, favorendo i luoghi di civiltà dei nostri borghi che altrimenti scompaiono. Si chiama ′responsabilità sociale d’impresa′. Fare tutto questo, non deve essere più visto solo come un ′costo′, perché determina anche un grande ′vantaggio′: nessun cittadino - di un borgo, di una città o di un territorio - rispetto ad un’impresa che favorisce la scuola, l’arte, l’educazione, può immaginare di guardare ′tutti

uguali′; guarderà l’impresa del suo territorio come la SUA impresa″.