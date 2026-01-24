Benevento-Siracusa story: il bilancio arride alla Strega 11 vittorie dei giallorossi contro le 5 dei siciliani. 9 sono stati i pareggi

Una sfida che sa di antico. L'ultima volta che Benevento e Siracusa si sono affrontate nel Sannio risale a 16 anni fa, 19 settembre 2010. La risolse un calcio di rigore di Felice Evacuo dopo 29', sulla panchina giallorossa sedeva Agatino Cuttone (poi rilevato da Nanu Galderisi). Nella sfida di ritorno il 6 febbraio 2011 ebbero la meglio gli aretusei che segnarono su punizione con Marco Mancosu: tra i pali del Benevento esordiva Marco Paoloni. Ovvio che il filo tra le due squadre si sia già riannodato con la sfida d'andata di quest'anno al De Simone, vinta per 3 a 0 dal Benevento con la doppietta di Manconi e la rete di Salvemini.

Il bilancio complessivo di 25 sfide parla di 11 vittorie dei giallorossi, contro le 5 dei siciliani e 9 pareggi.

Prima volta in assoluto addirittura 92 anni fa, il 14 ottobre del '34 in Sicilia: campionato di prima divisione, terminò 2 a 2. Al ritorno nel Sannio l'esordio di quella sfida terminò 0 a 0: era il 3 marzo del 1935.

Da allora tante sfide sempre abbastanza avare di gol. La prima vittoria giallorossa arriva il 20 marzo del '62 in uno sfortunato campionato di serie C per la San Vito Benevento, che quel giorno vinse per 1 a 0. Il risultato più ampio a favore della strega nel campionato di C del 74-75: il 17 giugno nel vecchio Meomartini finì 4 a 1 per la squadra sannita che andò a segno con Cornaro, Iannucci (rig), Izzo e Fichera. Per gli aretusei segnò l'apicese Enzo Bozzi, che poi avrebbe vestito anche la casacca giallorossa.

Bisogna dire che nelle ultime tre sfide nel Sannio si è verificato sempre lo stesso risultato: 1 a 0 per il Benevento, nell'87/88 (gol di Cesari su calcio di rigore), nell'88-89 (gol del solopachese Martino) e appunto nel 2010-11 col gol su rigore di Evacuo. L'ultimo e unico successo siracusano nel vecchio Santa Colomba risale al 25 gennaio '81 (gol del centrocampista Zanotti). Quel Siracusa era guidato da Bruno Pesaola, il famoso “Petisso, e vi giocava un giovanissimo Gaetano Auteri.

Nella foto Taddeo, il gol di Salvemini nella sfida d'andata