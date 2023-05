Il sannita Lampugnale eletto nel Consiglio Generale di Confindustria nazionale Oggi l’insediamento a Roma

Si è insediato questo pomeriggio a Roma il Consiglio Generale di Confindustria Nazionale, ufficializzando così la nuova compagine nella quale è entrato a far parte il sannita Pasquale Lampugnale. Il Consiglio Generale è un organo decisionale strategico a livello nazionale, che tra l’altro è chiamato ad esprimere il Presidente designato dell’organizzazione, appuntamento in programma per il 2024.

Lampugnale nel consiglio nazionale di Confindustria: rappresenterà le piccole imprese

"Pasquale Lampugnale - viene evidenziato in una nota degli industriali - Presidente Piccola Industria Confindustria Campania e Vicepresidente nazionale di Confindustria Piccola Industria con delega a Economia, Finanza e Fisco, nonché coordinatore del Comitato tecnico scientifico, rappresenterà proprio le piccole imprese essendo espressione di Piccola Industria Confindustria. Un importante riconoscimento per Lampugnale, frutto dell’impegno e del lavoro svolto all’interno del sistema associativo".