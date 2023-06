Ruggiero (Pd): "Spopolamento? Bisogna trovare ragione per portare persone qui" "Scompariranno intere comunità, e strategie aree interne sono fallimentari"

Il consigliere provinciale Giuseppe Ruggiero è intervenuto attraverso i social per discutere di Spopolamento e calo demografico: “Una delle maggiori preoccupazioni del Sannio, in particolare nel Fortore è la questione della demedicalizzazione delle ambulanze. E' un ulteriore elemento di quella stagione che ormai è iniziata e non avrà fine in cui gran parte dei servizi in queste aree marginali vengono meno. Abbiamo visto la questione dei poli scolastici, il ridimensionamento delle corse degli autobus, assistiamo a una discussione sterile sulle aree interne e sulle strategie di mettere in campo. In realtà aree interne come il Fortore hanno un solo nemico che è quello della decrescita demografica: è un dato oggettivo che sembra non poter essere fermato e che negli anni porterà alla scomparsa di intere comunità. La questione del 118, delle scuole, dei trasporti facciamo finta di non vedere l'aspetto principale: il calo demografico.

Meno persone avremo meno ci sarà l'idea di dar vita a dei servizi: le strategie sulle aree interne sono fallimentari, non si comprende che se non vi è una strategia nazionale di spostamento delle popolazioni dalle aree costiere a quelle interne, dando vita a servizi, noi siamo destinati all'estinzione. Spesso la politica fa confusione con l'emigrazione: ci sono casi ma sono limitati, il fenomeno vero è l'estinzione demografica perché abbiamo popolazione più vecchia e si fanno meno figli delle popolazioni che muoiono.

E' il momento di affrontare questa tematica senza ipocrisia: abbiamo bisogno di persone che vivano in questi paesi e dobbiamo trovare le ragioni per farli vivere qui. Non hanno funzionato finanziamenti a pioggia e altro: abbiamo speso milioni di euro in politiche agricole, formazione buttando un mare di soldi inutilmente. Deve essere un tema nazionale: dobbiamo ragionare su come invertire un trend nazionale che potrebbe vederci scomparire"