Sicurezza sul lavoro: firmato protocollo Camera Commercio - Inail Pettrone: "Campo molto complesso che richiede un'ampia prevenzione partecipata"

"La sicurezza sul lavoro – ha dichiarato Girolamo Pettrone, Commissario Straordinario dell’ente camerale - è un campo molto complesso che richiede un’ampia “prevenzione partecipata” per concretizzarla. Oggi, anche grazie alle Direttive Europee, le norme sulla sicurezza sul lavoro sono state ampliate con importanti provvedimenti soprattutto in merito alla vigilanza, alla formazione e alle pene per chi non rispetta la normativa stessa. Per questo occorre continuare ad allargare la platea delle imprese che già mettono in campo buone pratiche ed ottengono, tramite il modello OT3, la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione. Ci troviamo di fronte ad un problema atavico che per contrastarlo è necessario lo sforzo di tutti – ha invece evidenziato Adele Pomponio, Direttore territoriale dell’Inail Avellino Benevento. Con la firma dell’odierno protocollo la Camera di Commercio Irpinia Sannio e l’Inail consolidano e rilanciano sul territorio una rete che ha come obiettivo comune la salute e sicurezza dei lavoratori. Sono certa – ha concluso Pomponio - che non mancheranno ulteriori occasioni per realizzare una più stretta sinergia tra tutti gli attori, pubblici e privati, coinvolti nella gestione di un complesso sistema di norme volto a migliorare la tutela e la salute dei lavoratori.