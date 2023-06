Passaggi a livello e disagi: positivo l'incontro tra Confindustria, Comune e Rfi Un sovrappasso supererà i binari Alta Velocità. Sospesa la chiusura per quello della BN - AV - SA

Non bianca, ma quasi la fumata dopo l'incontro al Comune tra Confindustria Benevento, con Oreste Vigorito e il presidente della Piccola Industria Campania Pasquale Lampugnale, Rfi col dirigente Franco Rapuano e il sindaco Mastella in merito al problema dei passaggi a livello ferroviari nella zona a ridosso della stazione, la cui eliminazione per i lavori dell'Alta Velocità e dell'elettrificazione della Benevento – Avellino – Salerno avrebbe di fatto tagliato fuori una zona della città, peraltro densamente popolata di aziende. Rischio in parte scongiurato come ha spiegato il massimo esponente di Confindustria Benevento, Oreste Vigorito: “L'amministrazione ha preso atto che le parti sociali con Confindustria hanno presentato in merito ai passaggi a livello di Pezzapiana. Su quello relativo all'Alta Velocità ci sarà una struttura di sovrappasso che supererà la linea e il passaggio verrà chiuso con opere a supporto e senza grosse difficoltà. Per ciò che attiene a quello relativo alla linea Benevento – Avellino – Salerno sarà fatto uno studio da Rfi e dal Comune per trovare soluzioni alternative per capire se le soluzioni poste a supporto del passaggio a livello dell'Alta Velocità possano essere efficienti anche in questo caso. Siamo soddisfatti a metà: ci saranno sicuramente opere che valorizzeranno la zona...per l'altra metà – spiega Vigorito con la consueta ironia – ce la giocheremo nel secondo tempo”.



Soddisfatto anche il primo cittadino di Benevento, Clemente Mastella: “Per l'elettrificazione della Benevento – Avellino – Salerno al momento, visto che ci vorrà del tempo, si sospende la chiusura del passaggio a livello, poi vedremo di trovare una soluzione”.