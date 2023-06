A San Giorgio del Sannio energia al centro con Axpo Risparmio energetico, rispetto per l'ambiente e alta professionalità al servizio del cliente

Energia al centro a San Giorgio del Sannio dove in un clima familiare e accogliente, nel cuore della cittadina, è arrivato il nuovo punto Axpo, a disposizione di imprese e cittadini per trovare le migliori soluzioni per efficienza, risparmio energetico e rispetto dell'ambiente.

Oggi presente in Piazza Risorgimento, a pochi metri dallo store, anche un truck con i prodotti Lamborghini, business partner di Axpo, con particolare focus sulle caldaie a risparmio energetico.

EFFICIENZA ENERGETICA E AMORE PER L'AMBIENTE

Come spiega Remigio Fontana, Responsabile Vas per Axpo Italia Spa: “Axpo si sta portando avanti in maniera molto decisa per offrire ai propri clienti degli strumenti che vadano da un lato ad ottimizzare l'efficienza energetica, e quindi a ridurre i consumi e dall'altro in una logica ecologica. Parliamo di strumenti come bike elettriche, monopattini, caldaie ad alta efficienza, a condensazione che riducono i consumi e quindi hanno un impatto positivo sia sul portafogli del cliente che dall'ambiente. Ci stiamo portando avanti poi su iniziative come il fotovoltaico da balcone: lo scopo è aiutare i nostri clienti a diventare non solo consumatori di energia, ma anche produttori, e in molti casi autoconsumatori. Tutto questo fa parte di un progetto importante in cui Axpo e Pulsee, il band consumer di Axpo, credono tantissimo.

UNO SGUARDO AL TERRITORIO

E Gabriele Arcari Area Manager Sud di Axpo Italia: “Quella di oggi è un'iniziativa importante perché portiamo avanti partnership molto importanti con brand prestigiosi come Lamborghini. Il Gruppo Axpo è tra i leader mondiali da produzione di fonti rinnovabili e idroelettrico: siamo una realtà molto focalizzata sul risparmio energetico e sull'ottimizzazione dei consumi. La nostra politica è di far crescere e stare vicini al territorio, stando accanto ai clienti per accompagnarli in una materia molto delicata ma al tempo stesso fondamentale, appunto quello energetico”.

LA GRANDE ATTENZIONE PER IL CLIENTE

Gianfilippo Mogavero, responsabile store Axpo Italia per il territorio di Benevento e Avellino: “Con la nostra agenzia sul territorio promuoviamo il risparmio energetico, facendo in modo che i kilowatt risparmiati da una famiglia seguano perfettamente l'andamento del mercato. Le nostre offerte sono mirate e aiutano una famiglia così come una piccola a una grande azienda ad avere vantaggi economici in base al trend del momento del mercato. Parliamo di offerte su misura: è un piacere stare accanto a famiglie e imprese in un campo così importante”.