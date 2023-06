Mataluni: "Amato presidente Confindustria Giovani Napoli ottima scelta" Il presidente dei Giovani Industriali di Benevento: "Certo di collaborazione proficua"

Biagio Flavio Mataluni interviene sulla nomina a presidente di Confindustria Giovani Napoli di Antonio Amato: "I passaggi di consegne sono parte integrante del mondo di Confindustria e assistervi vuol dire non solo essere parte di un grande gruppo, ma anche partecipare alla costruzione di un'idea...una grande idea.

Sono fiero di aver condiviso parte di questo percorso con Alessandro di Ruocco, che ha guidato i Giovani Industriali di Napoli con coraggio, lungimiranza e grandi capacità, ma conta molto anche il piano umano, e posso solo dire grazie ad Alessandro per il suo animo sensibile, umile e sempre tendente al sorriso e per questo capace di tirarli fuori i sorrisi anche in chi gli sta intorno sono certo che avremo ancora modo di confrontarci per migliorare il nostro territorio. Allo stesso tempo sono entusiasta di lavorare con chi gli succede, Antonio Amato: un imprenditore serio, con grande capacità di visione ed entusiasmo...e poi un amico. E' una scelta davvero ottima quella operata dal gruppo di Napoli: sono certo che con Antonio si instaurerà una collaborazione proficua, viva e volta a mostrare la bontà del nostro lavoro e cogliere le grandi opportunità di crescita che la nostra splendida regione merita.

Il lavoro che ci aspetta è certamente impegnativo e difficile, ma sono certo che con persone e imprenditori come Alessandro e Antonio accanto, assieme allo splendido gruppo di Confindustria Giovani Campania, saremo all'altezza della sfida".