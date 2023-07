Camera Commercio: al via il progetto per promuovere le Comunità Energetiche Pettrone: "Per supportare sistema produttivo l'ente vuole svolgere un ruolo importante"

Al via il progetto della Camera di Commercio Irpinia Sannio per promuovere la nascita di Comunità Energetiche Rinnovabili nelle province di Avellino e di Benevento,per incentivare la conoscenza del sistema produttivo e delle Istituzioni dei due territori sulle modalità alternative di approvvigionamento energetico e aiutare imprese ed Enti locali a cogliere le opportunità derivanti dalla transizione energetica e dall’uso delle fonti di energia rinnovabile.

“Il contesto geopolitico che si è delineato negli ultimi anni – afferma Girolamo Pettrone Commissario Straordinario della Camera di Commercio Irpinia Sannio - con le gravi conseguenze economiche che ne sono derivate, ha accentuato una spirale vorticosa nell’andamento al rialzo dei prezzi del petrolio, del gas e delle materie prime mettendo in seria difficoltà il sistema produttivo”. “Per supportare il sistema produttivo, ed in particolare le micro e piccole imprese, nell’affrontare le problematiche energetiche e, al contempo, cogliere appieno le opportunità del PNRR un ruolo importante che intende svolgere la Camera di Commercio – prosegue Pettrone – è quello di aumentare la consapevolezza del sistema produttivo in merito alle possibili alternative all’attuale quadro di approvvigionamento, favorendo interventi di risparmio ed efficienza e forme di autoproduzione e autoconsumo attraverso le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e, più in generale, attraverso il ricorso alle fonti rinnovabili”.

L’iniziativa dell’Ente camerale in collaborazione con Dintec - Consorzio per l’Innovazione tecnologica delle Camere di Commercio – prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

iniziative info-formative per le imprese, professionisti, enti locali con l’obiettivo di fornire informazioni aggiornate sulle CER in relazione alla normativa, alle best practice ad oggi esistenti a livello nazionale e a tutti gli strumenti giuridici, organizzativi e tecnologici disponibili per la configurazione di una Comunità Energetica Rinnovabile;

use case con esemplificazioni pratiche di applicazione della CER sulle imprese operanti in contesti di interesse per il nostro territorio (filiere, distretti, ecc.), con l’obiettivo di informare le imprese e gli stakeholder locali sulle possibili “configurazioni” che possono assumere le CER a livello territoriale;

desk informativi per un confronto ristretto con le imprese, gli attori del territorio (imprese, Associazioni di categoria, Associazioni di comuni) interessati ad attivare interventi di transizione energetica con esperti;

un tavolo territoriale con l’obiettivo di individuare e raccogliere i fabbisogni specifici delle imprese e degli altri stakeholder di riferimento (PA, cittadini, Associazioni di categoria, ecc.) con riguardo all’avvio di nuove Comunità Energetiche Rinnovabili sul territorio di riferimento.

Al fine di presentare il progetto, la Camera di Commercio Irpinia Sannio organizza giovedì 20 luglio 2023 due appuntamenti a livello territoriale presso le sedi di Avellino e di Benevento per approfondire il tema delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).Il primo è in programma con inizio alle ore 10 presso la sede camerale di Benevento Piazza IV Novembre, 1 Sala De Nigris mentre il secondo è previsto lo stesso giorno alle ore 16 nella sede camerale di Avellino, Piazza Duomo, 5, Sala dell’Oratorio.