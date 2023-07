Camera Commercio: collaborazione con Arpa Campania su temi ambientali Pettrone: "Transizione ecologica e digitale rientrano tra grandi missioni del nostro tempo"

Un accordo di collaborazione sui temi legati all’ambiente, allo sviluppo sostenibile e all’economia circolare è stato sottoscritto dalla Camera di Commercio Irpinia Sannio con l’Arpa Campania. Attraverso iniziative concertate si prevede di promuovere e rafforzare un confronto tra il mondo delle imprese e gli enti di settore sull’importante tema della transizione ecologica e dello sviluppo ecosostenibile, sviluppando attività e servizi di supporto di comune interesse.

"La transizione ecologica e quella digitale – ha dichiarato il Commissario Straordinario della Camera di Commercio Irpinia Sannio, Girolamo Pettrone - rientrano tra le grandi missioni del nostro tempo.

Con l’odierno accordo aggiungiamo un altro importante tassello affiancandoci ad un partner fondamentale, l’Arpa Campania. L’ampia e proficua collaborazione istituzionale già in atto tra i due enti – ha concluso Pettrone - viene ulteriormente rafforzata ed indirizzata per sensibilizzare i cittadini, il mondo economico imprenditoriale e le giovani generazioni ad una maggiore responsabilità e attenzione alle questioni ambientali e del buon governo del territorio, strettamente interconnesse al benessere sociale ed economico delle comunità".

Stefano Sorvino, Direttore Generale dell’Arpa Campania sottolinea che l’agenzia ambientale "non è solo ente deputato ai controlli, che pur rappresentano un pilastro fondamentale delle politiche ambientali, ma intende essere, per quanto possibile, anche di supporto tecnico e culturale alle aziende che sono virtuosamente alle prese con le sfide dello sviluppo sostenibile. Del resto – ha osservato Sorvino – la partnership con la Camera di Commercio Irpinia Sannio si inscrive in un ambito territoriale che fa registrare storicamente dati incoraggianti sul piano delle pratiche ambientali".