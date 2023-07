Caro spesa: salasso a Benevento. Aumenti da oltre 700 euro all'anno a famiglia L'indagine sull'impennata dei prezzi di alimentari e bevande

Il record spetta a Cosenza che, per la voce “alimentari e bevande analcoliche”, registra nell'ultimo mese un incremento dei prezzi del +14,3% su base annua, come segnala il Codacons. Benevento invece è al quarto posto. Per l'associazione dei consumatori, infatti, ben 14 province italiane registrano per gli alimentari un tasso di incidenza superiore al 12%: dopo Cosenza, Macerata con +14,1%, pari ad un aggravio di spesa di +767 euro annui per famiglia residente. Al terzo posto a pari merito Rovigo, Ravenna e Grosseto con +12,8%, al quarto Benevento col +12,7% seguita da Livorno (+12,6%). La provincia dove i prezzi degli alimentari crescono meno nell'ultimo mese è Catanzaro (+7,9%), seguita da Bergamo (+8,1%) e Brescia (+8,6%). A livello nazionale è però Genova la città con l' indagine più alta d'Italia, pari a +8,5%, che si traduce nella maggior spesa aggiuntiva annua equivalente a 1853 euro per una famiglia media. Costo della vita alto anche a Firenze, la quarta Inflazione più elevata del Paese, secondo la classifica stilata dall'Unione Nazionale Consumatori +7,6% su giugno 2022, e un incremento di spesa pari a 1772 euro a famiglia. Sul gradino più basso del podio Grosseto che, pur avendo la stessa Inflazione di Firenze, +7,6% ha una spesa supplementare pari a 1713 euro annui per una famiglia tipo. Al quarto posto Milano, +6,3% e una stangata pari a 1710 euro. Seguono Bolzano (+6,4%, +1701 euro), Siena (+7,5%, +1691 euro), al settimo posto Varese (+6,4%, +1688 euro), poi Lodi (+6,6 %, +1675 euro) e Perugia (+7,2%, +1654 euro). Chiude la top ten Lecco (+6,5%, +1650 euro).