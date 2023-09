Lonardo (FI): "Sud Invest? Un sonoro flop viste le assenze clamorose" "Insuccesso legato all'isolamento della politica mastelliana"

“Proprio nelle giornate in cui sono stati più forti gli acri olezzi che si propagano da mesi su Benevento con la più che probabile provenienza dalla zona Asi di Ponte Valentino, nella città capoluogo è andata in scena la pantomima di ‘Sud Invest’ una manifestazione annunciata in pompa magna che nella realtà si è rivelata un sonoro flop firmato dal presidente del consorzio Asi Luigi Barone, il quale dovrebbe pensare più al suo ruolo istituzionale che a farsi ‘portavoce e intermediario’ di operazioni indicategli dal suo ultimo datore politico. Del resto le clamorose assenze del governatore Vincenzo De Luca e del consigliere regionale Luca Cascone hanno palesato, se ancora ce ne fosse bisogno, il conclamato isolamento e l’ormai definitiva marginalità della politica mastelliana, così come si propugna da Roma, sia dalla sponda del centrodestra ma anche dal versante del centrosinistra. Le assenze dei relatori, il programma dei lavori più volte stravolto e la sala del teatro vuota hanno nuovamente confermato l’isolamento politico mastelliano.

L’inglorioso insuccesso della manifestazione voluta fortemente da Barone è stata sancita anche da conferenzieri rimasti sconcertati dalla platea deserta al loro cospetto. La Ficei è stata ridicolizzata da quella che era una ‘furba’ manovra politica mascherata da incontro istituzionale che ben presto si è tramutato in vero e proprio fallimento. Alla fine di ‘Sud Invest’ non resterà che uno spropositato sperpero di denaro pubblico per i costi di organizzazione e gestione e il ricordo di un concerto in piazza, una sorta di ‘canto del cigno’ dell’ultima ‘Città Spettacolo’, ma non si potrà certamente parlare di un tavolo di confronto tra politica e imprenditoria, con finalità di un esibizionismo personalistico naufragato anche stavolta" ha dichiarato in una nota a sua firma Lucio Lonardo, commissario cittadino di Benevento.