Codice degli appalti, Ance: imprese, amministratori e tecnici a confronto A Montesarchio prima tappa degli incontri promossi dall'associazione costruttori

Imprese, Amministrazioni e tecnici a fronto sul Codice degli Appalti. Al via in Valle Caudina gli incontri itineranti promossi da Ance Benevento. Primo appuntamento questa mattina presso il Comune di Montesarchio.

“Abbiamo messo in campo un vero e proprio modello di lavoro che vede Ance Benevento, Amministrazioni Comunali e Tecnici collaborare per affrontare le novità derivanti dall’adozione del codice degli appalti. Spiega Mario Ferraro presidente dell'associazione dei costruttori sanniti.

Nuovo codice degli appalti: il confronto a Montesarchio

"Il Codice degli Appalti, basato essenzialmente sulla fiducia, introduce elementi innovativi che richiedono risposte su singole casistiche. Il modello di lavoro messo in campo è volto a costruire giurisprudenza analizzando insieme soluzioni atte a risolvere le singole situazioni che scaturiscono dall’applicazione del codice degli appalti. Il precorso che abbiamo individuato vede la realizzazione di incontri itineranti nella provincia di Benevento che partiranno dalla disamina di un argomento attinente il Codice degli Appalti per giungere alla definizione di risoluzioni replicabili". Di qui il confronto presso i comuni del Sannio: "Abbiamo realizzato il primo incontro itinerante nella Valle Caudina in quanto bacino di riferimento di moltissime imprese in particolare edili. Il nostro obiettivo è quello esaminare, approfondire e riscontrare tematiche d’interesse attraverso le quali dare sostanza al modello realizzato".

“Accogliamo con grande favore il progetto promosso da Ance Benevento che vede collaborare fattivamente Amministrazioni Comunali, Imprese e Tecnici ad un obiettivo comune", evidenzia il sindaco di Montesarchio Carmelo Sandomenico: "Poter ospitare a Montesarchio la prima tappa del percorso itinerante avviato da Ance Benevento rappresenta per la nostra amministrazione e per quelle limitrofe una grande opportunità. Credo vivamente che il modello strutturato da ANCE Benevento possa rappresentare per i tecnici un valido supporto nell’analisi di dubbi interpretativi che possono insorgere con il nuovo Codice degli appalti. Montesarchio è il cuore dell'Appia, storicamente fulcro di un’area vivace e dinamica, ricca di imprese e di attività commerciali. Avere un punto di riferimento tecnico capace di far fronte alle complessità normative che possono palesarsi offre da un lato un supporto fondamentale, dall'altro prospettive importanti”.

Sono già diverse le prenotazioni per i prossimi incontri itineranti, prima tra tutte risulta ufficializzata la richiesta del comune di Apice.