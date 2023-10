Ict Campus: domani la presentazione a Palazzo Paolo V Il nuovo Istituto Tecnologico superiore ad alta specializzazione tecnologica post diploma

4 ottobre a Palazzo Paolo V si presenta ufficialmente il nuovo Istituto Tecnico Superiore "ICT CAMPUS". Alle ore 10 nella sala dell'antico teatro di Palazzo Paolo V, in Corso Garibaldi, saranno illustrati a famiglie, giovani e stampa le opportunità di formazione e specializzazione del polo di formazione e innovazione tecnologica nato a Benevento.

Gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) sono scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica post diploma che permettono di conseguire il titolo di tecnico superiore.

Dopo l’accreditamento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito lo scorso aprile della Fondazione “ICT CAMPUS – ITS ACADEMY”, si dà avvio alle attività della nuova realtà interamente dedicata alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione che ha messo insieme 4 enti di formazione, 27 imprese, 5 istituti di istruzione superiore, 5 università della Campania, il Comune di Benevento, Confindustria Benevento, Futuridea, associazioni di categoria, centri di competenze e hub tecnologici.

Il progetto mira a costruire sul territorio un “ecosistema formativo”, ovvero un insieme di relazioni con più soggetti legati dal tema della formazione, capace di generare occupazione, soddisfare i bisogni delle aziende, trattenere i giovani sui propri territori e attrarre realtà produttive in cerca di talenti nel campo delle tecnologie e del digitale.

La Fondazione realizza percorsi biennali post diploma nell’Area “Tecnologie dell’informazione e della comunicazione” ambito “Architettura e infrastrutture per i sistemi di comunicazione” per la formazione di tecnici altamente qualificati, pronti ad entrare nel mondo del lavoro. Si tratta di percorsi formativi completamente gratuiti, altamente professionalizzanti, in grado di rispondere alla domanda di occupazione proveniente da uno dei settori emergenti e strategici della nostra economia, il settore ICT.

L'evento sarà incentrato sulla presentazione dell’ITS e delle attività per il prossimo triennio e sul lancio del primo percorso formativo previsto per il biennio 2023-2025 riferito alla specializzazione "Microservices & Cybersecurity Specialist" strutturato per offrire una formazione d'eccellenza nel campo delle tecnologie dei microservizi e della sicurezza e finalizzato al rilascio del Diploma ITS di "Tecnico superiore per le architetture e le infrastrutture per i sistemi di comunicazione”.

Il corso è rivolto a 25 allievi che abbiano un’età ricompresa trai i 18 e i 35 anni (non compiuti) e siano in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore.

Alla presentazione, trasmessa anche in streaming, tra i numerosi ospiti, interverrà anche l’assessore regionale all’Istruzione, Politiche Sociali e Politiche Giovanili Regione Campania Lucia Fortini, i Consiglieri Regionali della Campania on. Mino Mortaruolo e on. Luigi Abbate, il presidente di Confindustria Benevento, oreste Vigorito le amministrazioni locali della provincia di Benevento ed Avellino, i dirigenti scolastici.

Al termine dell’evento è in programma da Piazza Roma il lancio di un pallone sonda nella stratosfera, una dimostrazione del progetto denominato A.BAC.H.O.S. (Automatic BACk Home System) che non solo evidenzierà il potenziale delle tecnologie, ma anche il loro impatto positivo sulla comunità educativa e scientifica. Inoltre, si pone come esempio di innovazione applicata, estendendosi all'ambito ambientale per il monitoraggio dei cambiamenti climatici, ampliando così le prospettive della ricerca e delle applicazioni scientifiche.