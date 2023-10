Superbonus 110%: se ne parla a Montesarchio Con Agostino Santillo del M5Stelle e Mario Ferraro di Ance

Domani, lunedì 9 ottobre, alle ore 18.30, presso la Biblioteca "Amico Libro" in piazza Umberto I a Montesarchio, il MoVimento 5 Stelle 2050 organizza la presentazione del libro dell'on. Agostino Santillo, dal titolo "Superbonus 110%, quale futuro". Storia e retroscena della misura green che ha fatto volare l'economia e rinascere l'edilizia, lodata dall'Europa e affossata da Draghi e Meloni. Parteciperanno l'autore degli libro Agostino Santillo, vicepresidente del Gruppo M5S presso la Camera dei Deputati, l'arch. Mario ferraro, Presidente ANCE Benevento e l'ing. Riccardo Tesauro, professionista salernitano che opera anche nel Sannio. Modera il giornalista Tommaso Bello. Questa mattina invece, a partire dalle ore 10.30 e fino alle 13.00, sempre a Montesarchio in piazza Carlo Poerio, verrà installato e sarà attivo un gazebo per firmare le petizioni in favore degli streaming nei Consigli Comunali e "Salario Minimo Subito".