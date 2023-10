Rete idrica colabrodo: a Benevento si perde il 61,5 per cento dell'acqua immessa Lo studio dell'Eurispes: capoluogo sannita tra i 10 che fanno peggio

"Le perdite idriche nella rete di distribuzione italiana sono state, nel 2020, pari al 42,2% del volume di Acqua immessa, ossia una perdita pari a 3,4 miliardi di metri cubi di Acqua ogni anno.per abitante, pari al fabbisogno idrico di circa 43 milioni di persone. È quanto si rileva dalla lettura dello studio realizzato dall'istituto Eurispes sullo stato delle acque in Italia.

"Tra i comuni capoluogo di provincia/città metropolitana solamente cinque hanno perdite in volume inferiori al 25% dell'acqua immessa in rete : Milano (17,6%), Aosta (23,9%), Ravenna (24%), Ascoli Piceno (24,2) e Pavia (24,9%).Mentre sono dieci quelli con perdite superiori al 60%: Latina (73,8%), Belluno (70,6%), Frosinone (69,5%), L'Aquila (68,3%), Potenza (63,9%), Ragusa (63%), Crotone ( 61,6%), Benevento(61,5%), Oristano (60,3%) e Siracusa (60%). Investimenti a più velocità. Anche sul fronte degli investimenti in infrastrutture idriche si delinea un'Italia a tre velocità. Infatti, nel 2021 il livello di investimenti al Centro è stato di 75 euro per abitante, seguito dal Nord-Est con 56 euro, dal Nord-Ovest con 53 e dal Mezzogiorno con 32 euro. Relativamente al Sud, continuano a dominare i servizi di gestione in economia, in cui gli enti locali si occupano direttamente della gestione del servizio idrico. Infatti, il 79% dei comuni italiani in cui la gestione di almeno uno dei servizi è in economia si trova al Sud ed in questo tipo di gestioni gli investimenti annui si fermano ad otto euro per abitante l'anno.