Nasce il distretto diffuso del Commercio Caudino Pacca: "Obiettivo promuovere e valorizzare il commercio del territorio"

Il Presidente dell’Unione dei Comuni della Città Caudina, Dott. Enzo Pacca, con orgoglio informa e comunica che con D.D. n.°931 del 13/10/2023 della D.G. per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive , la Regione Campania ha approvato il riconoscimento del "Distretto Diffuso del Commercio Caudino", con capofila il Comune di Montesarchio, iscrivendo lo stesso nell'elenco regionale di cui al comma 2, dell'art. 3 del Disciplinare attuativo approvato con DGR n. 387 del 2021.

Il Distretto nascente, tra i Comuni di Montesarchio, Bonea, Bucciano, Cervinara, Pannarano, Roccabascerana, Rotondi e San Martino Valle Caudina, nonché le Associazioni Confcommercio Campania Distretto di Avellino, Consercenti Campania e Federconsumatori Benevento, ed ha come mission la tutela, promozione e valorizzazione del commercio sul territorio attraverso un sistema strutturato che punta a migliorare l’appeal turistico del comprensorio, le infrastrutture e, quindi, a cascata, l’offerta commerciale e i servizi connessi. Le amministrazioni e gli esercizi ricadenti nel Distretto Diffuso del Commercio Caudino, potranno avere accesso ai contributi pubblici a valere sul Fondo per il sostegno delle attività economiche, la cui dotazione regionale è pari ad un importo complessivo di 5 milioni di euro.

“Si tratta, spiega il Presidente Pacca – di un importante riconoscimento per il nostro lavoro durato un intero anno, in collaborazione con gli attori sociali coinvolti con il supporto tecnico della Projenia SCS, società di consulenza e sviluppo locale, che ha curato le attività progettuali di costituzione del Distretto. Attendiamo adesso l’emanazione dell’Avviso Pubblico Regionale per l’accesso ai contributi al fine di poter dare concreta attuazione al Piano Progettuale presentato ”.