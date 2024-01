Confindustria: a Montesarchio nuova tappa di 'Scegli il tuo futuro' "Percorso che mette insieme, conoscenza, formazione ed orientamento"

Si è tenuto questa mattina il secondo appuntamento dell’iniziativa “Scegli Il tuo Futuro” ideato da Confindustria Benevento per affiancare e avvicinare i giovani al mondo delle imprese e della formazione attraverso incontri dedicati.

Giovani, scuola e lavoro

E’ stata illustrato alle classi 4° e 5° superiore dell’Istituto “Enrico Fermi” di Montesarchio, un quadro complessivo delle opportunità lavorative e di studio che il nostro territorio offre.

Ad aprire i lavori la Vice Presidente di Confindustria Benevento, Clementina Donisi che ha sottolineato: “Scegli il tuo Futuro è il percorso che mette insieme, conoscenza, formazione ed orientamento e funge da collante per tutti i soggetti coinvolti in questo progetto. L’iniziativa ha lo scopo di illustrare ai giovani il tessuto produttivo e formativo che insiste nel Sannio affinché essi effettuino scelte di formazione e di vita consapevoli e soprattutto che privilegino il territorio. Questo percorso consente a noi aziende di avere personale qualificato, alle scuole di orientare i giovani verso i percorsi più idonei alle loro attitudini e offre alle Università e agli ITS la possibilità di formare i giovani verso le esigenze rappresentate dal tessuto economico. Confindustria Benevento si pone quale anello di congiunzione in questo percorso itinerante”.

Confindustria Benevento: ecco il progetto 'Scegli il tuo futuro'

Scegli il tuo futuro si articola attraverso una serie di incontri in tutti gli Istituti Superiori della provincia di Benevento per far conoscere le aziende associate più prossime ai luoghi dove i giovani studiano e vivono, conoscenza finalizzata alla possibilità di stimolare negli studenti la scelta del proprio futuro lavorativo, di studio e di vita nel Sannio.

Scuola e territorio

Per Marcella Sorrentino, assessore all’Istruzione del Comune di Montesarchio “Le politiche dell’istruzione sono in crescita e l’amministrazione comunale si pone come supporto all’egregio lavoro già svolto dalle scuole grazie anche all’impegno delle organizzazioni del

territorio tra cui Confindustria Benevento che ringraziamo per l’ottima iniziativa”.



Per la dirigente scolastica dell’Istituto Fermi di Montesarchio Pasqualina Luciano, “La scuola guida gli studenti verso le scelte del futuro aprendo le porte al mondo esterno ed in particolare al sistema delle imprese. L’istituto dispone di 15 docenti tutor che accompagnano gli studenti del terzo quarto e quinto anno”.

Per Vincenza Biasco del Centro il centro per l’impiego di S’Antagata de' Goti, l’organismo in qualità di ente pubblico coordinato dalla regione, si occupa della gestione territoriale dell’occupazione. L’ente offre una serie di servizi di supporto, orientamento e incrocio domanda ed offerta di lavoro”.

Aziende e studenti a confronto

Nel corso dell’iniziativa di questa mattina ampio spazio è stato dedicato alle aziende associate a Confindustria Benevento che hanno presentato le loro attività e le figure professionali richieste. Sono intervenute: Pasqualina Romano Cornaglia Sud; Domenico Ambrosone Laer; Lanzetti Luigia Sapa. Per l’ITS Energy Lab è intervenuta Francesca Scippa che ha ricordato che l'ITS Energy lab è una grande opportunità di giovani diplomati tra i 18 e 35 anni. Il percorso biennale consentirà ai partecipanti di diventare tecnici superiori nell’ambito dell’efficientamento energetico. Il percorso si basa su attività teorica e laboratoriale ed esperienza in azienda. Per l’ITS ICT Campus, è intervenuto Bruno Ascione che ha ricordato che nonostante l’ICT Campus sia stato inaugurato da un solo anno e già si rileva un fortissimo interesse che vede coinvolti tutti gli attori coinvolti.

L’obiettivo è quello di fornire formazione qualificata e importanti occasioni di lavoro.

Sono intervenuti, infine la professoressa Carmen Vita per l’Università degli studi del Sannio che ha sottolineato che le motivazioni per le quali un giovane dovrebbe iscriversi ad Unisannio sono l’ampia offerta formativa, la forte attenzione al territorio e lo sguardo attento all’internazionalizzazione. Inoltre Unisannio è una Università a misura di studente. Per l’Università Telematica Giustino Fortunato, è intervenuta la professoressa Pia Addabbo che ha ricordato che l’università Giustino Fortunato è in crescita con cinque corsi di laurea triennale e tre magistrale. La formazione offerta abbraccia tutte le discipline ed è in grado di rispondere alle diverse esigenze degli studenti.