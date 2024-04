Istat: Sannio provincia con meno disoccupazione in Campania. Esulta Mastella Il sindaco: "C'è modello che cresce, grazie a virtuosa cooperazione tra istituzioni"

"Il Sannio, secondo i dati dell'Istat, è la provincia con il tasso di disoccupazione più basso in Campania: 9,5 per cento, oltre dieci punti percentuali in meno rispetto alla provincia di Napoli. E' il segnale che c'è una vitalità produttiva, economica e sociale in provincia, di cui la città e' traino e nucleo centrale.

I numeri certificano che esiste ed è reale il modello di una città e di un sistema economico-produttivo provinciale che produce e cresce e in cui una virtuosa cooperazione tra istituzioni e realtà private genera statistiche innegabilmente positive", lo scrive in una nota il Sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"Sottolineo il dato particolarmente positivo del lavoro femminile: anche qui secondo i dati dell'Istat siamo ai vertici regionali insieme all'Irpinia, con un tasso di occupazione pari al 41,5 per cento, segno di una evoluzione matura e paritaria del quadro socio-economico complessivo", conclude il Sindaco.