Testa: "Collaborando con Caritas abbiamo capito che serve empatia con persone" Il presidente dei consulenti del lavoro: "Trovato giovani laureati che non riuscivano a collocarsi"

"Nell'ambito del progetto 'Riscopriamo i talenti' allo sportello Caritas di BENEVENTO abbiamo trovato giovani laureati che non riuscivano a collocarsi nel mercato del lavoro. Abbiamo capito che è necessario creare un clima di empatia con le persone. In moti casi di stranieri abbiamo creato l'ausilio di traduttori e negli occhi delle persone abbiamo letto la speranza di poter realizzare un progetto di vita". Vincenzo Testa, presidente dell'Ordine provinciale di BENEVENTO dei consulenti del lavoro, intervenendo all'incontro 'Politiche di inclusione e solidarietà. Riscopriamo i talenti', organizzato dall'Inps, dal consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro e dalla Fondazione consulenti per il lavoro. "Assistenzialismo sì - chiarisce - ma è necessario un contemperamento di misure di sostegno al reddito e politiche attive che negli ultimi anni nel nostro Paese sono state un'opera incompiuta".