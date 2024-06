Ecco il Fondo solidale "Generazione Sannio" Giovani professionisti Presentata l'iniziativa che ha l'obiettivo di sostenere la generazione dei futuri professionisti

Presentato questo pomeriggio a Benevento il Fondo Solidale “Generazione Sannio” Giovani Professionisti. Si tratta di una sorta di salvadanaio a disposizione dei giovani e che nasce grazie alla collaborazione di tre importanti raggruppamenti: Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Benevento; Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Benevento e AIGA - Associazione Italiana Giovani Avvocati Sezione di Benevento. La presentazione nella sala letture di Palazzo De Simone dell'Università del Sannio.

Generazione Sannio è un fondo costituito nell'ambito della Fondazione di Comunità di Benevento, nasce con l’obiettivo di sostenere la generazione dei futuri professionisti, creando opportunità educative e culturali di qualità, inclusive e paritarie.

Una delle finalità del fondo è promuovere la cultura del dono e della solidarietà all'interno delle comunità.

Il Fondo, difatti, è alimentato attraverso donazioni volontarie di privati cittadini, enti e aziende, e beneficia inoltre del contributo di Fondazione con il Sud, attraverso il meccanismo del "raddoppio della raccolta" che permette di raddoppiare le donazioni ricevute.

Obiettivo di quanto raccolto è quello di offrire occasioni di crescita e apprendimento, sviluppando capacità, talenti, competenze e aspirazioni nei giovani che vivono in condizioni di fragilità e vulnerabilità socio-economica.

Essendo un fondo tematico esso è destinato esclusivamente al finanziamento di progetti che rispondano alle finalità di contrasto alla povertà educativa.

Le risorse del fondo sono gestite dal Comitato di Gestione, composto da rappresentanti delle associazioni fondatrici e della Fondazione di Comunità di Benevento: Antonio Mazzeo - Presidente UGDCEC Benevento; Alessio Zollo - Presidente Giovani Confindustria Benevento; Francesco Capuozzo - Presidente AIGA Benevento; Stefano Tangredi - Segretario Generale della Fondazione di Comunità di Benevento; Angelo Moretti - Presidente della Fondazione di Comunità di Benevento.

Ogni anno il Fondo deciderà le attività da finanziare e i progetti da sostenere, favorendo, di volta in volta, le occasioni di rimpinguamento del fondo al fine di creare un flusso costante verso progettualità individuate.

Chiunque può effettuare donazioni al Fondo tramite IBAN: IT02 A 05018 03400 000017278672 (Banca Etica), precisando nella causale: "erogazione liberale al Fondo Generazione Sannio", tramite il sito www.fondazionecomunitabenevento.it, oltre che tramite lasciti testamentari.

Il Fondo "Generazione Sannio" si pone come un catalizzatore per lo sviluppo di iniziative volte a migliorare la qualità della vita e le prospettive future dei giovani della nostra comunità. Vi invitiamo dunque a unirvi a noi in questa missione. Ogni contributo, piccolo o grande che sia, ha il potere di trasformare la vita di molti giovani e di costruire un futuro migliore per la nostra comunità. Insieme possiamo fare la differenza.