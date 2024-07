Fucci: "Salvini mi ha ribadito il suo impegno per la Benevento - Caserta" "In via di definizione la fase dei pareri degli enti, preludio all'aggiornamento del contratto"

“E’ stata una giornata importante per il Sannio poiché vi è stata la venuta del Ministro delle Infrastrutture e Trapsorti Matteo Salvini, che ho avuto l’ onore di ricevere insieme a Luigi Barone, Responsabile Nazionale dello Zes per la Lega, e di Luigi Bocchino, Segretario Provinciale della Lega, in occasione dell’ inaugurazione per l’ Alta Velocità della Napoli-Bari ad Apice, in particolare della Galleria Rocchetta. Salvini rappresenta davvero l’ Italia del fare, connettendosi con lo spirito e con i fatti alla grande epoca di ricostruzione della nazione per opera della DC. Ho sentito il dovere di sollecitare tutta la sua attenzione sia per la Fortorina, per la quale ha già profuso grande impegno, sia per la realizzazione della Caserta-Benevento, fondamentale perché il Sannio possa uscire dall’ isolamento e possa sperare nel futuro. Matteo Salvini ha ribadito il suo convinto impegno per la realizzazione della Caserta-Benvento, per la quale è in via di definizione la fase dei pareri degli enti che consentirà a breve di procedere all’ aggiornamento del contratto di programma e del finanziamento del primo lotto funzionale che arriverà fino a Paolisi.” Lo dichiara Vittorio Fucci, Responsabile del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Campania per la Lega e già Assessore Regionale