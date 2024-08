Ferrovia Valle Caudina, Anzalone (Filt Cgil): "Chiarezza su tempi d'apertura" "Fa piacere che Eav illustri lo stato dei lavori, ma comunichi anche i tempi di apertura"

Vuol vederci chiaro la Filt Cgil sull'iter relativo alla riapertura della ferrovia Benevento – Cancello via Valle Caudina. Dopo le precisazioni di Eav, che aveva fatto il punto sui lavori, dalla stazione Appia ai sistemi di segnalamento, evidenziando qualche problema di interfaccia tra i sistemi dell'Ente Autonomo Volturno e di Rfi, interviene Giuseppe Anzalone, che spiega: “Ci fa piacere conoscere lo stato dettagliato dell'avanzamento dei lavori per la Benevento – Cancello, ma come Filt Cgil siamo preoccupati per alcune dichiarazioni, in particolare quelle relative alle criticità dell'interfaccia tra i sistemi di Rfi e quelli di Eav stessa. Gradiremmo capire quali sono i tempi di apertura della linea: ribadiamo che la linea è chiusa da oltre tre anni, e che i cittadini della Valle Caudina stanno subendo forti disagi. Noi resteremo vigili come sempre, anche con l'interlocuzione continua con Eav, ovviamente con l'auspicio di rivedere pienamente funzionante un'infrastruttura che come ricordiamo è cruciale per il Sannio e per le aree interne”.