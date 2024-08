Il presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria ospite in Valle Caudina Mercoledì Riccardo Di Stefano, ospite del Club Rotary Valle Caudina

Il Rotary Club Valle Caudina annuncia la visita del presidente nazionale di Confindustria giovani, Riccardo Di Stefano, che sarà ospite in un incontro esclusivo.

L'evento si terrà presso la nostra sede: Samnium Resort et Suites in Paolisi, s.s. Appia km 237, mercoledì 28 agosto alle ore 19.30,

Sarà un'importante occasione di confronto sui temi cruciali per il futuro delle imprese e del territorio.

A nome del Presidente del Club Rotary Valle Caudina, Rino Bottillo, invitiamo tutte le testate giornalistiche e le emittenti televisive della zona a partecipare all'evento.

La presenza di un leader di spicco come il Presidente Di Stefano offrirà l'opportunità di approfondire temi di grande attualità e di particolare interesse per il mondo economico e imprenditoriale locale.

Al termine dell'incontro, sarà possibile realizzare interviste con il Presidente Di Stefano, che sarà a disposizione per rispondere alle domande dei giornalisti e offrire la sua visione su argomenti di rilevanza

locale e nazionale.