Lampugnale: "Bene Orsini: serve semplificazione normativa e stop burocrazia" Il vicepresidente della Piccola Industria: "Relazione condivisibile, serve balzo in avanti"

Pasquale Lampugnale, vicepresidente nazionale della Piccola Industria di Confindustria ha commentato la relazione del presidente Orsini: "La relazione del Presidente di Confindustria Emanuele Orsini, tenuta nell’Assemblea di stamattina, è assolutamente condivisibile: giuste sono le priorità indicate per lo sviluppo e le proposte avanzate per sciogliere i nodi che rallentano il Paese, peraltro in sintonia con il successivo intervento della premier Meloni che ha infatti affermato di aver “molto apprezzato” la relazione di Orsini.

C’è sicuramente bisogno di una forte semplificazione normativa e di una decisa lotta alla burocrazia. Così come è necessario favorire un deciso balzo in avanti della produttività, anche nel suo valore sociale di denominatore di crescita della ricchezza del Paese, e puntare sul taglio del cuneo fiscale e sulla crescita degli investimenti, andando oltre l’orizzonte del PNRR.

Il costo dell'energia elettrica pesa ancora troppo sui bilanci delle imprese italiane, anche in termini di competitività. E’ dunque opportuno avviare un percorso strutturale per l’energia nucleare che garantisca vantaggi in termini di sicurezza e autonomia energetica nazionale.

Bene ha fatto il Presidente Orsini, infine, a chiedere un’applicazione piu` realistica e graduale del Green Deal, al momento ancora pieno di errori che hanno messo - e mettono - a rischio l’industria".