Unisannio inaugura Scienze Motorie, ma c'è il nodo del taglio dei fondi Nuova struttura in Via dei Mulini, inaugurata alla presenza di Patrizio Oliva

l’Università degli Studi del Sannio ha inaugurato il nuovo corso di laurea in Scienze motorie per lo sport e la salute presso il PalaUNISANNIO, una struttura moderna dedicata sia all'attività sportiva che accademica. L'evento ha segnato un passo importante per l’ateneo, che promuove una formazione innovativa e completa nel campo delle scienze dello sport.

La cerimonia si è aperta con i saluti istituzionali del rettore Gerardo Canfora, del sindaco di Benevento Clemente Mastella, del presidente della Provincia Nino Lombardi e del direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Pasquale Vito. A seguire una tavola rotonda tra campioni sportivi. Infine il pugile Patrizio Oliva ha regalato al pubblico uno spettacolo emozionante.

Il rettore Canfora ha commentato: "Con l'attivazione del corso di laurea in Scienze Motorie, l'Università del Sannio compie un ulteriore passo nel potenziamento della sua offerta formativa, mirando a formare professionisti capaci di operare con competenza nel settore dello sport e della salute. La riqualificazione degli edifici universitari, di cui il PalaUNISANNIO è l’esempio più recente – ha continuato il prof. Canfora - contribuisce a trasformare non solo l'ateneo, ma anche la città stessa, creando spazi sempre più funzionali alla formazione e all’innovazione. Presto vedremo la realizzazione del nuovo polo didattico di Via delle Puglie, a testimonianza del nostro impegno in questo processo di cambiamento”.

L’evento è proseguito con una tavola rotonda che ha visto la partecipazione di grandi figure dello sport: Manfredo Fucile, ex cestista e consigliere regionale del CONI, Nicolò Manfredini, portiere del Benevento Calcio, Patrizio Oliva, leggendario pugile e campione olimpico, e Davide Tizzano, canottiere e dirigente sportivo, due volte oro olimpico. Il confronto, moderato dal giornalista Claudio Coluzzi, ha toccato temi come la carriera sportiva, l’importanza della formazione e le sfide legate al mondo dello sport.

La giornata si è conclusa con lo spettacolo teatrale "Patrizio VS Oliva", tratto dal libro Sparviero - La mia storia, in cui Patrizio Oliva ha ripercorso la sua vita sul ring e fuori, insieme all'attrice Rossella Pugliese. Sul palco, in un emozionante ring immaginario, Oliva ha condiviso con il pubblico le sue battaglie sportive e personali, coniugando il teatro con lo sport. Uno spettacolo carico di emozioni e riflessioni, che ha toccato il cuore di tutti i presenti.

Il rettore ha ricordato l'attività svolta da Unisannio per il quartiere, rivitalizzato a partire dall'arrivo del Cubo: "Cinque anni fa dissi di chiudere gli occhi e immaginare il futuro, oggi potete iniziare a riaprirli", anche se sia il rettore che il sindaco Mastella hanno evidenziato il problema del taglio del fondo per le Università, concordando di quanto sia deleterio, per una città che cresce anche grazie all'Università e alle buone pratiche messe in campo, togliere fondi preziosi.