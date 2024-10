Direttivi itineranti del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Benevento Il 22 ottobre con inizio alle ore 18.00 presso lo stabilimento Strega Alberti

È giunto al secondo appuntamento il percorso dei direttivi itineranti del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Benevento che, dopo la

visita presso lo stabilimento Ecologia Sannita, ha organizzato il prossimo incontro per il 22 ottobre con inizio alle ore 18.00 presso lo stabilimento Strega Alberti.

L’iniziativa rientra in un percorso di confronto e condivisione delle esperienze, per incentivare scambi di idee, collaborazione e per rafforzare la rete capillare di giovani imprenditori presenti sul territorio.

L’iniziativa prevede una visita dello stabilimento, dove si respira l’irresistibile profumo delle diverse erbe e spezie che inebria tutti i locali, per concludere con una degustazione, fatta di una combinazione di pizza e cocktail, made in Sannio, grazie alla collaborazione di Bottega Russo e Strega Alberti