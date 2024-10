In Confindustria modello unico di semplificazione del dialogo pubblico - privato Per le procedure autorizzative in materia ambientale, tempi certi e allineati alla media nazionale

Nasce in Confindustria Benevento, grazie al lavoro del presidente della Sezione Ambiente, Giuseppe Pancione, un nuovo modello di semplificazione del dialogo pubblico – privato nelle complesse procedure di autorizzazione unica ambientale, unico nel panorama regionale.

Nel pomeriggio di oggi 28 ottobre, presso la sede di Confindustria Benevento, le imprese associate del territorio hanno avuto la possibilità di approfondire le procedure di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), alla presenza del Dirigente del settore Risorse Idriche e Ambiente della Provincia di Benevento, architetto Giuseppe D’Angelo e il Dirigente della UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti della Regione Campania – Sede Benevento, ingegnere Michele Rampone.

L’iniziativa si inserisce nel solco di uno dei principali obiettivi di Confindustria Benevento, che prevede la semplificazione delle procedure autorizzative in materia ambientale, per avere tempi certi e allineati alla media nazionale per ciascun procedimento.

Semplificare, però, vuol dire innanzitutto abbattere i tempi dovuti ad errori o carenze nelle istanze: partendo dalla normativa vigente, è stata definita dagli uffici provinciali una check-list chiara ed esaustiva per il controllo formale della documentazione allegata alle istanze di autorizzazione, che è stata oggi presentata in Confindustria alle aziende, spiegando le ragioni che l’hanno ispirata e raccogliendo dubbi e suggerimenti.

Per efficientare la macchina autorizzativa, infatti, è necessaria una piena sinergia tra tutti gli attori del processo, come sottolineato nelle parole del Presidente della Sezione Ambiente Giuseppe Pancione: “Sono molto soddisfatto del lavoro che stiamo portando avanti con la Sezione Ambiente di Confindustria Benevento.

Ho sempre dichiarato di voler promuovere una semplificazione di tutte le procedure autorizzative che gravano in termini di tempi e costi sulle iniziative imprenditoriali. Ma nessuna azione sarebbe stata possibile senza un confronto costante con coloro che governano i processi, perché la burocrazia non è un concetto astratto, bensì fatta di persone concrete.

Rispetto al tema delle autorizzazioni ambientali, che impattano sulle attività di svariati settori, ho avuto la fortuna di incontrare - ha rimarcato Pancione - presso gli uffici territoriali di Provincia e Regione persone che sin da subito si sono mostrate aperte e disponibili ad approfondire con spirito critico i processi. Per questo ringrazio i dirigenti D’Angelo e Rampone, presenti insieme ai propri collaboratori all’incontro di oggi, con i quali il confronto resta aperto e costante, con l’impegno di far seguire all’incontro di oggi nuove iniziative.

Sono certo che le nostre aziende, da parte loro, sapranno cogliere il valore strategico di incontri come questo, per partecipare a sessioni privilegiate di confronto diretto.

Confindustria Benevento aggiunge in questo modo un altro tassello al percorso di collaborazione pubblico-privato, unico in Campania, già sperimentato con successo su altri fronti, nella certezza che la sinergia tra tutti gli stakeholder sia la chiave di volta di un processo di crescita virtuoso del territorio.”