Confindustria con il marchio "Sannio da Gustare" rilancia le eccellenze sannite Per tutto novembre prodotti all'interno del Conad nel centro commerciale 'Buonvento'

Curiosità per i prodotti da assaggiare e interazione aziende – clienti. È partita l'iniziativa con al centro il marchio di Confindustria Benevento “Sannio da Gustare” in esposizione all'interno del Conad al Centro Commerciale “Buonvento” per tutto il mese di novembre.

All'interno dell'ipermercato un’area dedicata dove, oltre alla vendita, sono previste degustazioni tematiche ogni sabato del mese di novembre e realizzazione di show coking.

Un progetto di marketing itinerante realizzato in collaborazione con il gruppo PAC 2000, la più grande cooperativa del consorzio Conad presente in cinque Regioni italiane con oltre 10 punti vendita che rappresenta il 37% dell’intero fatturato di “Conad Italia”.

Presenti questo pomeriggio tre delle aziende associate Confindustria Benevento che hanno aderito al progetto: l’Arte dei Sapori con Erika Di Crosta; Euvitus 21, l'azienda che ha rilevato Cantine Ocone con Giorgio Vergona e “La Vinicola del Titerno” con Alfredo Di Leone.

Degustazioni per tantissimi clienti del Conad con i taralli dell'Arte dei Sapori e dei vini di Ocone e la Vinicola del Titerno.

Eccellenze sannite in esposizione grazie al marchio di Confindustria “Sannio da Gustare” apprezzate dai clienti che hanno potuto aquistare i prodotti. Presso lo spazio espositivo made in Sannio anche il direttore del Conad, Luigi Micco.

“L’obiettivo è quello di favorire la riconoscibilità e la diffusione dei prodotti legati a marchio e quindi al territorio, sinonimo di qualità ed eccellenza” aveva rimarcato in occasione del lancio dell'iniziativa Giuseppe Mauro vicepresidente di Confindustria Benevento con delega all’alimentare.

Le aziende aderenti al progetto “Sannio da Gustare” sono: Avicola Mauro, Cillo, Euvitis 21 Agricoltura Territorio e Sviluppo, Fabbriche Riunite Torrone di Benevento, L’Arte dei Sapori, La Vinicola del Titerno, La Violetta, Settemisure e rappresentano quarantaquattro referenze di prodotti.