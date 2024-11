Sostenibilità del settore vitivinicolo: c'è il piano Il progetto del Sannio Consorzio Tutela Vini

Punta molto in alto il nuovo progetto di ricerca e sviluppo denominato Sannio_Sustainability, ideato dal Sannio Consorzio Tutela Vini allo scopo di promuovere la sostenibilità del settore vitivinicolo locale. Il piano, infatti, aspira a creare un modello di sviluppo territoriale che sia replicabile, mettendo al centro la sostenibilità come strumento per preservare le risorse del Sannio e stimolare nuove opportunità economiche. E non basta, perché servirà anche a rispondere ai requisiti dei nuovi disciplinari, in fase di modifica, che includono la possibilità di rivendicare e certificare a DOP e IGP, soltanto le produzioni che rispondano ai requisiti della produzione integrata (SQNPI) e/o certificazione di sostenibilità.

Il progetto pilota Sannio_Sustainability, nasce in considerazione del fatto che gli impatti delle attività agricole vanno oltre i confini dei campi coltivati, poiché riguardano il benessere dei lavoratori e la salute dei consumatori, il coinvolgimento delle comunità locali, la valorizzazione del territorio circostante e la conservazione delle risorse naturali. Per questo il programma comprenderà un Disciplinare composto da requisiti minimi che uniscono aspetti che vanno dalla misurazione della water footprint e della carbon footprint al controllo del peso della bottiglia, dalla conservazione della biodiversità floristica e faunistica alla valorizzazione del capitale umano e territoriale, dal risparmio energetico alla salute dei consumatori.

Fra gli obiettivi del Progetto pilota Sannio_Sustainability rientrano lo sviluppo e l’implemento di un Sistema per la Sostenibilità del Sannio in conformità agli standard più virtuosi, con l’intento di giungere alla sostenibilità di denominazione (almeno il 40% dei vigneti rivendicati) e di creare le condizioni per le aziende favorendo una successiva certificazione: di processo e di prodotto. Il tutto per sperimentare la fattiva realizzazione della sostenibilità di denominazione, creare un modello di sistema per il Consorzio Sannio e per le aziende e realizzare degli strumenti operativi per il funzionamento del sistema.

Due le strategie impiegate: la prima, attraverso un Progetto pilota con 5 aziende (finanziato dal Sannio Consorzio Tutela Vini); la seconda, con il trasferimento degli output del progetto alla base produttiva, con il Consorzio a coordinare e supportare le aziende nel percorso di sostenibilità e nella comunicazione del bilancio di sostenibilità.

Concreti e ampio spettro i risultati attesi che vanno dalla riduzione dell’impatto ambientale grazie all’adozione di pratiche agricole ecocompatibili e tecnologie verdi alla crescita dell’economia locale con un aumento della redditività delle attività agricole con benefici per l’intera comunità del Sannio; cui si aggiungono, la creazione di posti di lavoro per i giovani e l’incremento della consapevolezza ambientale e l’aumento del turismo con pacchetti e percorsi di turismo esperienziale che rispettino i principi della sostenibilità. L’iniziativa è stata finanziata dal MASAF con D.M. 361695 dell’11 luglio 2023 (G.U. 208 del 06/09/2023).