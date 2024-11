Sannio da gustare: Confindustria porta 'in scena' specialità uniche e autentiche Prosegue il progetto dell'Unione industriali di Benevento

Gusto e tradizione protagonisti allo spazio Conad del centro commerciale 'Buonvento' di Benevento. Ancora un risultato positivo per “Sannio da Gustare” il marchio di Confindustria Benevento conferito a prodotti realizzati nel Sannio con materie prime di provenienza sannita o italiana.

Partecipazione e un ottimo riscontro per l'iniziativa che valorizza le tipicità del territorio e le aziende con i loro prodotti “in scena” per tutto il mese di novembre presso un’area dedicata dell'ipermercato che, oltre alla vendita, ospita degustazioni tematiche ogni sabato del mese di novembre e realizzazione di show coking.

A farla da padrona, nell'ultima tappa di ieri, la dolcezza con un prodotto del tutto unico la Copeta di Mario Rosa delle Fabbriche riunite.

“Si tratta di un tipo di torrone del tutto unico – spiega Mario Rosa di Fabbriche Riunite-. E' legato all'antica tradizione del giorno di Santa Lucia quando la copeta veniva scambiata tra gli innamorati”. E poi si sofferma sulla particolarità del prodotto “Il torrone tradizionale viene realizzato nell'apposita torroniera e poi viene steso e fatto indurire. Nella copeta ci si ferma all'uscita dalla torroniera, con la congelazione blocchiamo il processo di maturazione per far si che il cliente, dopo averlo scaldato in forno può assaporare la fragranza del prodotto come se si trovasse nel nostro laboratorio”.

E c'è poi il discorso della tracciabilità garantita “Le Fabbriche riunite – spiega ancora Rosa - da anni tracciano sulla blockchain tutta la filiera alimentare dei loro prodotti garantendo all'utente l'autenticità dell'acquisto con l'indicazione di ogni passaggio: dalle materie prime alla lavorazione, fino al prodotto finito”.

I prodotti a marchio “Sannio da Gustare” sono contraddistinti da un bollino numerato a garanzia della qualità e del controllo della filiera. Oggi il paniere conta 44 referenze di prodotti tutti e 8 aziende aderenti Sannio da Gustare si è dotato di un Sito web strutturato in cui poter acquisire tutte le informazioni necessarie. www.sanniodagustare.it

Le aziende aderenti al progetto “Sannio da Gustare” sono: Avicola Mauro, Cillo, Euvitis 21 Agricoltura Territorio e Sviluppo, Fabbriche Riunite Torrone di Benevento, L’Arte dei Sapori, La Vinicola del Titerno, La Violetta, Settemisure e rappresentano quarantaquattro referenze di prodotti.