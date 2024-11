Ok Erbagil: la soddisfazione del presidente Asi Benevento La Struttura di Missione della ZES Unica ha deciso di autorizzare l'investimento

La Struttura di Missione della ZES Unica in conclusione della conferenza dei servizi ha deciso di autorizzare l’investimento della Erbagil, un’azienda made in Sannio -già attiva a Guardia Sanframondi - che si occupa di ricerca, produzione ed industrializzazione e che opera nel settore dei medical devices, cosmetici e prodotti per l’agricoltura seguendo scrupolosamente l'intera filiera produttiva mediante l’utilizzo di protocolli agronomici. Il Presidente dell’Asi esprime la sua soddisfazione per la conclusione dell’iter autorizzativo del notevole investimento, peraltro anticipato un anno addietro presso Palazzo Mosti alla presenza del Sindaco Mastella, del Sindaco di Guardia San Framondi e dell’imprenditore Vincenzo Benevento, a cui va riconosciuto il merito dell’idea progettuale che sicuramente porterà notevoli benefici economici e sociali.