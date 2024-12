A San Giorgio del Sannio nasce Hotel Hypnos per un'accoglienza speciale - FOTO La nuova sfida di Antonio Troiso e dei figli Annalisa, Michele e Pasqualino

Eleganza, professionalità, dettagli, familiarità e sorrisi che allietano gli ospiti appena arrivati. Sono questi solo alcuni degli elementi che contraddistinguono l'Hotel Hypnos in via dei Sanniti 77 a San Giorgio del Sannio, a poche decine di metri dagli svincoli del Raccordo autostradale A09.

Struttura aperta da qualche giorno, di proprietà della famiglia Troiso con in testa il signor Antonio con i tre figli: Annalisa, Michele e Pasqualino che hanno voluto creare una nuova azienda di famiglia.

La storia imprenditoriale della famiglia Troiso al servizio degli hotel nasce nel 1977 quando Antonio Troiso centra la sua attività sulle lavanderie industriali e crea la Clean Style srl di Apice. Dopo decenni di esperienza nell’offrire un servizio di qualità sempre più alto agli hotel della Campania, nasce il progetto Hypnos con idee ben chiare e mirate a partire dall'ospitalità offerta ai clienti di certo non comune e di alta qualità.

La struttura, che sarà gestita da Michele Troiso e dal cognato Giuseppe Fucci, con la partecipazione ovviamente anche di Annalisa, Pasqualino e il capofamiglia Antonio, che è amministratore, si rivolge ad una clientela variegata a partire da chi è in viaggio d'affari o di piacere.

La struttura

L'hotel Hypnos dispone di 11 camere, di cui due suites con jacuzzi e bagno turco in camera, una tripla ed una stanza dedicata ai portatori di handicap.

Una nuova sfida per la famiglia Troiso che ha curato l'hotel nei minimi dettagli per offrire un'ospitalità diversa dalle altre strutture. Hypnos offre pernottamento e prima colazione ma è già attrezzato per la ristorazione e tra qualche mese avrà anche una Spa.

Una struttura squadrata ma tondeggiante, un po’ come il sacro e il profano, lo yin e lo yang, in questo equilibrio, si manifesta tutta l’eleganza e la versatilità di questa struttura ricettiva che raccoglie in tutto il suo DNA, quasi un controsenso impossibile che bilancia il bello dell’esteticità con tutto il comfort della praticità.