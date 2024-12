Alumni Unisannio Annual Meeting 2024 - Officina di Futuro con Giovanni Farese Il 27 dicembre incontro su innovazione, startup e su collaborazione università e imprese

Alumni Unisannio Annual Meeting 2024 - Officina di Futuro

L'Associazione Alumni Unisannio è lieta di annunciare l'edizione 2024 del "Alumni Unisannio Annual Meeting - Officina di Futuro", che si terrà venerdì 27 dicembre alle ore 18:30 presso il Teatro De La Salle (ex De Simone) di Benevento. L'evento, patrocinato dal Comune di Benevento, dall’Università degli Studi del Sannio e da Confindustria Benevento, è aperto a tutta la cittadinanza e rappresenta un'importante occasione di incontro, ispirazione e networking, con un focus speciale sull'innovazione, sulle startup e sulla collaborazione tra università e imprese per lo sviluppo del territorio. Ospite d’eccezione: Giovanni Farese, co-founder e Global General Manager di Webidoo SpA, indicato da Forbes tra i 100 manager e imprenditori di maggior successo del 2024.

PROGRAMMA DELLA SERATA

? Ore 18:30 - Saluto introduttivo

? Ore 18:45 - Intervista a Giovanni Farese

? Ore 19:30 - Panel di discussione: "Made in Sannio"

? Gerardo Canfora - Rettore Università degli Studi del Sannio

? Antonella Tartaglia Polcini - Assessore alla Cultura Comune di Benevento

? Alessio Zollo - Presidente Confindustria Benevento Giovani

? Ermelinda Vetrone - Presidente Associazione Alumni Unisannio

? Alessandro Ciotola - Fondatore Startup Europa Lab

? Vincenzo Minicozzi - Imprenditore e startupper

? Ore 20:30 - Brindisi e rinfresco

SPECIAL GUEST: GIOVANNI FARESE

Protagonista della serata sarà Giovanni Farese, orgoglio beneventano e laureato all'Università degli Studi del Sannio, general manager di Webidoo S.p.A. e recentemente inserito da Forbes Italia tra i 100 manager più influenti del Paese. Farese rappresenta un esempio straordinario di successo e innovazione. Nel 2017 ha co-fondato Webidoo S.p.A., azienda che si è imposta nel settore delle tecnologie, supportando le piccole e medie imprese nel processo di trasformazione digitale. L’azienda ha oggi una presenza internazionale, con sedi in Italia, Spagna, Stati Uniti e Dubai. Tra le soluzioni di punta di Webidoo spicca Jooice, una piattaforma basata sull'intelligenza artificiale dedicata alla gestione del digital marketing.

Il prestigioso riconoscimento di Forbes Italia ha consacrato il ruolo di Giovanni Farese come leader nel settore tecnologico e come imprenditore di rilievo nel contesto nazionale e internazionale.

L'INCONTRO: INNOVAZIONE, STARTUP E COLLABORAZIONE

L'Alumni Unisannio Annual Meeting 2024 sarà un momento di dialogo e confronto tra università, imprese e istituzioni, con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo del territorio attraverso l'innovazione e la collaborazione. L'intervista con Giovanni Farese e il successivo panel di discussione offriranno spunti concreti e idee ispiratrici su come valorizzare il talento locale e incentivare la nascita di startup innovative nel contesto del Made in Sannio. La serata si concluderà con un brindisi e un rinfresco, un'opportunità informale per proseguire il networking e la condivisione di idee.