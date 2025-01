Dalle fonti di finanziamento tradizionale a quelle alternative: c'è il focus Il 17 Gennaio se ne parlerà presso il Castello dell’Ettore ad Apice

E’ programmato per il prossimo 17 gennaio con inizio alle ore 9.00, presso il Castello dell’Ettore ad Apice il Convegno titolato: “Dalle Fonti di Finanziamento tradizionale a quelle alternative”.

L’iniziativa è organizzata dalla Miwa Energia s.p.a. in collaborazione con Confindustria Benevento ed Università degli Studi del Sannio allo scopo di analizzare il ruolo della finanza complementare nell’accesso al credito per le pmi. Obiettivo è quello di analizzare le tematiche sia economico-finanziarie che normative, afferenti l’accesso al credito, attraverso la partecipazione di qualificati relatori.

L’iniziativa si prefigge lo scopo di fornire agli imprenditori utili strumenti per approcciarsi alla finanza alternativa che offre una serie di vantaggi significativi, consentendo alle imprese di diversificare le fonti di finanziamento e di accedere a capitali privati in modo più flessibile e innovativo, pur non prescindendo da un rapporto efficiente e strutturato con un sistema finanziario che resta necessariamente “banco centrico”.

L’iniziativa offrirà una disamina di casi reali ed il confronto con relatori qualificati appartenenti al sistema imprenditoriale ed al mondo bancario.

Hanno patrocinato l’iniziativa: ARTE – Associazione Reseller e Trader Energia; Miwa Energia; Confindustria Benevento; Università degli Studi del Sannio; Sannio Valley digital inside; SEI Sannio.

Il Programma: Ore 9.00 Registrazione dei Partecipanti; Ore 9.30 Apertura Lavori Dott. Michele Zullo – Ceo Miwa Energia s.p.a.; Ore 9.45 Saluti Istituzionali Ore 10.00 Intervento Dott. Sante Attolini – Consulente Finanziario d’impresa Ore 10.30 Intervento Dott. Diego Pellegrino- Portavoce ARTA – Associazione Reseller e trader dell’energia Ore 11.00 Tavola Rotonda dott. Filippo Liverini – CFO Mangimi Liverini spa, Dott. Nicola Occhinegri – CEO Finanza TECH, Dott. Luigi Brandolani – Area Manager Corporate Campania Nord Unicredit, Dott. Ezio Mazzaro – Responsabile Banco BPM Area Campania, Moderatore Prof. Antonella Malinconico – Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari – Università degli Studi del Sannio Ore 12.45 Chiusura Lavori Dott. Michele Zullo.