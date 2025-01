D’Apice (FI): "A breve concorsi per l’assunzione di oltre 19mila nella PA" Responsabile del Dipartimento della Pubblica Amministrazione Forza Italia Benevento

“Arriveranno nei prossimi mesi concorsi per l'assunzione di oltre 19mila persone nella pubblica amministrazione. Infatti poche settimane fa il nostro Ministro Paolo Zangrillo ha firmato i dpcm per dare il via libera al reclutamento a tempo indeterminato”. Ad annunciarlo Dolores D’Apice, Responsabile del Dipartimento della Pubblica Amministrazione Forza Italia Benevento.

“Gli enti coinvolti in questo processo di assunzione – afferma D’Apice - saranno alcuni ministeri e anche l'Inps aumenterà il proprio organico, con oltre mille assunzioni programmate. Più di 16mila ingressi sono invece previsti per il comparto della Difesa e della Sicurezza. Un impegno questo preso dal Governo per venire incontro alle esigenze più volte rappresentate dai territori e per offrire nuove opportunità ai giovani. Si tratta di un importante rafforzamento della capacità amministrativa. Grazie al Ministro Zangrillo per l’ottimo lavoro che sta portando avanti – conclude D’Apice - . Con Forza Italia al Governo, l’Italia lavora, funziona ed è più sicura”.