Oscar Green: un’occasione per lanciare giovani imprenditori Masiello: “E’ un’opportunità significativa per dare un futuro ai nostri ragazzi”

“Tra i nostri fini istituzionali, vi è quello, fondamentale, di scoprire talenti e idee da valorizzare offrendo la giusta vetrina nell’ambito professionale e, allo stesso tempo, l’opportunità di metterne a conoscenza il Paese, a cominciare dalla nostra provincia”. E’ così che Gennarino Masiello, Presidente Provinciale e Vice Presidente Nazionale Coldiretti, spiega le ragioni per la quali la sua organizzazione ha dato il via ad una nuova edizione di “Oscar Green”. E’ un’iniziativa che punta, dunque, a sostenere i giovani che decidono di avviare il loro percorso professionale di imprenditori agricoli. L’edizione di quest’anno prevede cinque categorie concorsuali. La prima: “Campagna amica: custode di biodiversità”, intende premiare quei progetti che promuovono prodotti dell’agroalimentare avvalendosi di forme di commercializzazione nell’ambito della filiera corta attraverso i mercati contadini. La seconda, “Impresa digitale e sostenibile”, è destinata alla partecipazione di aziende che, con la digitalizzazione, lavorano e producono in modo ecosostenibile, valorizzando anche gli scarti di produzione. La terza “Coltiviamo insieme” prevede la partecipazione di modelli di imprese, cooperative e/o consorzi, soggetti pubblici in grado di creare reti sinergiche con i diversi protagonisti della filiera agricola con progetti di partenariato. La quarta, che si rivolge alla categoria degli Agri-Influencer è aperta a tutte le imprese che promuovono la loro produzione mediante l’utilizzo dei moderni canali di comunicazione. “Impresa”, infine, è il logo della quinta categoria ed è aperta alle aziende agricole che si confrontano in un contesto sempre internazionale nel quale la capacità di visione dell’imprenditore diviene componente fondamentale.

“In un contesto indubbiamente difficile per le nuove generazioni – afferma Masiello – il settore agricolo si propone come una possibilità significativa per i giovani grazie al fatto, indubitabile, che la nostra agricoltura, caratterizzata da diversificazione e multifunzionalità, svolge un ruolo chiave nel favorire l’occupazione e la crescita della nostra economia”.