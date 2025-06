Transizione digitale concreta e sostenibile verso il futuro: l'iniziativa Il 17 giugno organizzata da Confindustria Benevento

Si terrà martedì 17 giugno 2025 presso la sede di Confindustria Benevento il SANNIO DIGITAL DAY, evento di networking promosso da Intelligentia Srl e Digiweb & Events Srl, dedicato alla trasformazione digitale delle imprese e dei servizi, con un focus particolare sulla sostenibilità e sull'efficienza industriale in ottica Industria 4.0 e 5.0.

La giornata si aprirà alle 8:30 con la registrazione dei partecipanti e un caffè di benvenuto, per poi entrare nel vivo con i saluti istituzionali di Clementina Donisi, Vicepresidente di Confindustria Benevento e Presidente della Piccola Industria.

Attraverso una serie di interventi di aziende leader a livello internazionale, verranno presentate soluzioni concrete in ambiti strategici quali Cybersecurity, Cloud, IoT, Intelligenza Artificiale e Data Governance, per supportare decision maker, imprenditori e manager nel progettare e implementare un percorso di digitalizzazione efficace, resiliente e in linea con gli standard internazionali.

Tra i temi in agenda: Navigare Protetti con FlashStart: la soluzione smart per la sicurezza aziendale; Economia del dato nell’era del 5.0: sfide ed opportunità; Dietro le quinte del Cloud: l’importanza della sicurezza; Data Safe: niente compromessi. Solo dati protetti; Bespoke Thinking: fare impresa con cura, anche nella tecnologia; Vision to Action: Accelerating Industrial Intelligence; Cyber Risk Investigation ed Extended Vulnerability Assessment: pronti per la NIS2?;

Tra gli speaker e le aziende partecipanti: Marco Sermi, Direttore Generale – Sirius Technology S.r.l.; Patrik Faja, Customer Engineer – FlashStart Group S.r.l.; Alexandre Grandeaux, CTO Italia – Huawei Enterprise Italia; Davide De Pasquale, CEO – Intelligentia S.r.l.; Riccardo Burrai, Presidente e Founder – Icnos AI S.r.l.; Alessandro Solari, CEO – Naquadria S.r.l.; Diego Padovan, CEO e Founder – CyLock S.r.l.; Luca Minoja, CEO, CTO e Founder – Storvix AB e Graziella Pica, Direzione Hospitality – DigiWeb & Events S.r.l.

L'evento si rivolge in particolare a decision makers di aziende manifatturiere e di servizi impegnati in percorsi di digitalizzazione sostenibile, offrendo strumenti, testimonianze e visioni per affrontare le sfide della competitività digitale globale. I partner saranno a disposizione delle aziende partecipanti per incontri one-to-one, demo e approfondimenti personalizzati.