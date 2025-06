Servizi alle imprese: Ance al lavoro per la realizzazione della short list Il presidente Basile: puntiamo a facilitare la gestione delle attività legate all’impresa

Ance Benevento, attraverso la pubblicazione di uno specifico avviso, sta lavorando alla definizione di una short list di professionisti tecnici, amministrativi e legali qualificati, dalla

quale poter attingere per realizzare servizi specialistici utili alle imprese di costruzione e alle stazioni appaltanti.

Lo strumento mira a selezionare professionisti qualificati in grado di fornire supporto specialistico a seconda delle specifiche esigenze riducendo, così, tempi di ricerca e garantendo professionalità nelle prestazioni. Un servizio strategico per le imprese edili associate, per poter usufruire di professionisti qualificati e capaci di poter garantire un utile supporto in tutte le fasi necessarie a partecipare ad una gara d’appalto.

Ance, Basile: ecco come funziona la short list

“Gli esperti appartenenti alla short list – ha spiegato Flavian Basile Presidente Ance Benevento - potranno affiancare l’imprenditore da un punto di vista legale, amministrativo,

contabile e soprattutto tecnico, anche alla luce delle novità in tema di progettazione e di innovazione legate al settore, come ad esempio il BIM. Puntiamo a facilitare la gestione

delle attività legate all’impresa attraverso la selezione di figure in grado di fornire supporto qualificato nelle varie fasi dell’attività imprenditoriale”.

La short list è aperta a: professionisti tecnici (ingegneri, architetti, geometri, geologi, esperti di project management); professionisti legali (avvocati esperti in diritto

amministrativo e appalti pubblici); esperti in contabilità pubblica e revisione prezzi (commercialisti, economisti); esperti in finanza di progetto e fondi pubblici.

“La realizzazione di una short list di professionisti – ha proseguito Flavian Basile - è utile alle imprese perché permette loro di ridurre sforzi di selezione, focalizzando l’attenzione su un numero ristretto di candidati altamente qualificati, abbattendo i tempi e i costi di ricerca e aumentando le probabilità di trovare le professionalità necessarie alla propria finalità. Nella definizione della short list si terrà conto di competenze acquisite ed esperienze maturate al fine di favorire la costituzione di un gruppo di esperti capaci di qualificare ulteriormente le progettualità”.

Tra i servizi a cui le imprese possono accedere tramite short list vi rientrano: Collegio Consultivo Tecnico (CCT) per la risoluzione di controversie tecniche; analisi e gestione delle riserve nei contratti pubblici; analisi prezzi e revisione prezzi contrattuali per adeguamenti ai costi di mercato; assistenza nei contenziosi amministrativi e nei ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato; gestione della fase esecutiva dei contratti, comprese varianti e proroghe; consulenza su strumenti di finanziamento e partenariato pubblico-privato (PPP); monitoraggio e assistenza su normative di settore.

Si prevede inoltre - spiegano i promotori - di realizzare incontri periodici di aggiornamento normativo sugli appalti pubblici e la progettazione; effettuare la verifica preliminare della conformità dei bandi di gara alla normativa vigente; garantire approfondimenti su strumenti di partenariato pubblico-privato (PPP) per incentivare investimenti privati supportando best practices per il rispetto dei tempi di pagamento e l’intermediazione con autorità statali e regionali. I professionisti interessati, possono iscriversi alla short list accedendo alla apposita

sezione sul sito web www.ancebenevento.it , caricando le informazioni richieste e il proprio C.V.