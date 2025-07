"Women in Business …verso sinergie future…" domani a Confindustria Mettere in relazione il mondo della ricerca con il mondo delle professioni e dell’impresa

Domani alle 18 nella sala conferenze di Confindustria si terrà un convegno che tratterà di cultura del lavoro con Kinetés, azienda iscritta a Confindustria Benevento relativo all’evento Cultura del Lavoro.

L’evento promosso da Women in Business mira a fare networking e a mettere in relazione il mondo della ricerca con il mondo delle professioni e dell’impresa, una relazione non sempre scontata, a più livelli.

Women in Business nasce nel 2011 a Benevento come progetto di ricerca sull’imprenditorialità femminile; nel 2015 diventa conferenza e network internazionale tra imprenditrici, manager e studiose per promuovere il dibattito e la condivisione di conoscenza ed esperienza in materia di ricerca, politica e progetti sull’imprenditorialità femminile, ma anche sul lavoro e sull’indipendenza finanziaria per la parità di genere.

Fare networking è sempre più importante e supporta il successo professionale di chiunque. Di reti professionali ne esistono tante, così come tante sono le reti femminili. Alcune sono più specializzate, altre più social, alcune prevedono una quota associativa, altre no, ma tutte hanno un limite: aggregano sempre e solo un certo numero di donne, di uomini, di professionisti o d’imprese. Ogni rete ha i suoi vantaggi e far parte di più reti può aumentare le occasioni d’incontro e di confronto.

A noi interessa innanzitutto mettere in relazione il mondo della ricerca con il mondo delle professioni e dell’impresa, una relazione non sempre scontata, a più livelli. Il network Women in Business non si limita ad aggregare donne professioniste o imprenditrici, si apre anche alle eventuali reti di provenienza delle aderenti, in un dinamismo di relazioni e contatti che va ben oltre il numero delle ‘associate’ e vuole essere una piattaforma d’idee e di relazioni professionali, senza confini geografici né culturali.

Il Business Networking Event del prossimo 2 luglio, dal titolo Women in Business …verso nuove sinergie … è promosso in piena sintonia tra l’impresa associata Kinetès, presieduta da Rossella Del Prete e la Rete #IDonna di Confindustria Benevento, presieduta da Clementina Donisi. L’obiettivo è rafforzare un’alleanza proficua tra più reti per l’enpowerment e la leadership femminile e per la parità di genere.

A portare il saluto saranno la Presidente del Comitato della Piccola Industria di Confindustria Campania, Anna Del Sorbo, la Presidente del Comitato della Piccola Industria di Confindustria Benevento Clementina Donisi e l’Assessora alla Formazione della Regione Campania, Armida Filippelli.

Seguiranno gli interventi di Rossella Andreozzi, Coordinatrice Gruppo Minerva Federmanager NA-AV-BN-CE, Elena Salzano, Presidente Comitato Femminile Plurale Confindustria Salerno e Presidente Comitato Campania Fondazione Bellisario, Simonetta De Luca Musella, Vicepresidente Comitato Femminile Plurale Confindustria Salerno, Maria Rosaria Pelizzari, Presidente Onoraria – OGEPO, Università di Salerno, le due docenti della Sapienza Università di Roma, Donatella Strangio e Cinzia Capalbo. Testimonial sarà Benedetta De Simone, storica maison Livio De Simone di Napoli.

Le conclusioni saranno affidate a un’ospite di gran riguardo, Amelia Kraij Lopez Huix, High Level Advisor, United Nations.