Ferrovia Valle Caudina: si riapre nel 2027 (se tutto va bene) Oggi l'incontro tra Eav e sindaci: i lavori termineranno a giugno 2026, poi tocca ad Ansfisa

La riapertura della linea ferroviaria Napoli–Benevento via Cancello, gestita attualmente da EAV, potrebbe concretizzarsi per i passeggeri a partire dal 2027. È quanto emerge da un aggiornamento ufficiale sullo stato dell’arte degli interventi in corso, che fa il punto sugli investimenti, le tempistiche e le prospettive future per la tratta interconnessa.

Secondo quanto riportato nella nota, i lavori di rinnovo complessivo della linea — che comprendono armamento, segnalamento e messa in sicurezza delle tratte soggette a rischio frana — dovrebbero concludersi entro giugno 2026, nel rispetto dei termini fissati per non perdere i finanziamenti del PNRR. In particolare, l'obiettivo è quello di completare l’intera tratta fino a Cancello.

Successivamente, sarà necessario l'intervento di ANSFISA (l’Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria e delle infrastrutture) per certificare la riapertura della linea completamente rinnovata. Un’attività, questa, che richiederà circa sei mesi per poter validare gli standard di sicurezza e autorizzare la ripresa del servizio ferroviario.

Alla luce di queste tempistiche, è ragionevole ipotizzare che la linea possa tornare operativa per il trasporto passeggeri nel corso del 2027.

Il progetto, dal valore complessivo di oltre 150 milioni di euro, prevede un'infrastruttura completamente adeguata agli standard RFI, aprendo anche alla possibilità di un futuro passaggio della linea proprio alla rete ferroviaria nazionale. Al termine degli interventi, sarà inoltre valutata l’attivazione di un servizio metropolitano tra Benevento e Napoli, con treni a cadenza regolare e fermate strategiche nei principali centri della Valle Caudina e del Sannio.

Infine, si studia anche la possibilità di attivare corse “Express” per ridurre i tempi di collegamento tra Benevento, Napoli e l’area vesuviana, con fermate limitate e tempi di percorrenza più competitivi.