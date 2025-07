Strumenti per la crescita delle Imprese: il focus a Confindustria Liverini: riprende ciclo di incontri 'Il credito amico'

Si terrà lunedì 14 luglio, alle ore 16.30, il quarto appuntamento del ciclo di incontri il Credito Amico, “Strumenti per la crescita delle Imprese - BPER al fianco degli imprenditori sanniti”, che vede coinvolto BPER Banca, Confindustria, ANCE Benevento e l’Ordine dei Dottori Commercialisti, ed esperti contabili.

L’incontro, organizzato presso la sede di Confindustria Benevento, si pone come obiettivo quello di affiancare gli imprenditori locali sui percorsi di crescita e di sviluppo sostenibile, grazie alle opportunità che BPER può offrire. Un segnale importante della Banca sul territorio, che rafforza il legame con il tessuto imprenditoriale in ottica di rilancio e valorizzazione delle eccellenze locali.

“Con BPER riprendiamo il ciclo di incontri “Il Credito Amico”, format ideato da Confindustria Benevento grazie al quale siamo riusciti a favorire il dialogo tra sistema imprenditoriale e mondo creditizio – Spiega Filippo Liverini – Vice Presidente di Confindustria Benevento con delega al credito.

Riteniamo indispensabile migliorare la comprensione delle dinamiche bancarie per creare un dialogo costruttivo tra Istituti di credito ed imprese. L’evento mira ad illustrare agli imprenditori le strategie più efficaci per accedere ai finanziamenti attraverso la conoscenza delle azioni che regolano le decisioni degli Istituti di credito e delle novità introdotte.”

Giuseppe Marco Litta, responsabile Direzione Regionale Campania Puglia Basilicata Molise di BPER: “Abbiamo voluto creare questo evento perché crediamo fortemente nelle potenzialità del territorio sannita e vogliamo confermarci punto di riferimento per le imprese che vogliono crescere, innovare e affacciarsi a nuovi mercati. Il confronto

sarà utile per poter creare nuove sinergie e poter illustrare le tante opportunità da noi messe a disposizione”.