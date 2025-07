Art Bonus e la valorizzazione del Patrimonio, le sfide per il futuro L'incontro nella sede di Confindustria Benevento

Valorizzare il Patrimonio, Beneficiare del Futuro. Sarà il tema al centro dell'incontro in programma domani, martedì 15 luglio, nella sede di Confindustria Benevento.

L’Art Bonus – si legge in una nota - rappresenta una delle più significative misure di incentivazione del mecenatismo culturale in Italia. Introdotto con il dl n. 83/2014, convertito nella Legge n. 106/2024, il provvedimento offre un credito d’imposta al 65% delle donazioni effettuate da privati e imprese a favore di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici. Ad oggi, grazie all’art Bonus, sono stati raccolti 1 miliardo di euro con oltre 44.000 donazioni, finanziando più di 6.800 interventi in tutta Italia. L’evento è in corso di accreditamento per il riconoscimento di 3 crediti formativi validi per la formazione continua dei Dottori Commercialisti.

Obiettivi del workshop

Approfondire il Funzionamento sul patrimonio culturale, esaminare il quadro fiscale e giuridico per enti e donatori, presentare esperienze virtuose di amministrazioni locali e soggetti privati, fornire strumenti operativi ai Comuni per promuovere l’uso dell’Art Bonus nel proprio territorio.

Il programma dei lavori

Introduzione: Marco Alifuoco, Project manager AGEND; Saluti: Clemente Mastella, Sindaco di Benevento; Oreste Vigorito, presidente Confindustria Benevento, Flavian Basile, Presidente ANCE Benevento, Fabrizio Russo; Presidente ODCEC Benevento; Lucia Valenzi, Presidente FONDAZIONE VALENZI ETS; Antonella Tartaglia Polcini, Assessore alla Cultura Benevento.

Interventi: Carolina Botti, Direttore Divisione Rapporti Pubblico/Privati e Progetti di Finanziamento Ales spa (in house Ministero della Cultura); Paola Coppola, Docente Diritto Tributario, Dipartimento di economia, Management, Istituzioni Università Federico II; Pierpaolo Forte, Docente Diritto Amministrativo Università del Sannio; Adriano Giannola, Presidente SVIMEZ, Associazione per lo sviluppo del Mezzogiorno.