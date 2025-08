Lavoro: più di 5.500 assunzioni nel Sannio tra agosto - ottobre 2025 Dal bollettino mensile del Sistema informativo “Excelsior”, realizzato da Unioncamere

Nel mese di agostole entrate stimate sono 1.810 in Irpinia e 1.220 nel Sannio. È quanto emerge dal Bollettino mensile del Sistema informativo “Excelsior”, realizzato da Unioncamere in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il supporto

delle Camere di Commercio per la rilevazione presso le imprese.

Il quadro generale

Anche nel mese di agosto oltre la metà delle assunzioni previste interesserà il settore dei servizi (56% ad Avellino e 57% a Benevento). Tra i nuovi contratti prevarranno per l’88% quelli a termine (tempo determinato e altri contratti con durata predefinita) mentre le entrate stabili con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato si attestano al 12%. Il 25% dei nuovi contratti nelle due province è rivolto a giovani under 30inquadrati prevalentemente in profili impiegatizi.

La domanda di lavoro nei settori economici

Delle 2.710 assunzioni programmate a luglio per la provincia di Avellino solo il 13% (230) saranno destinate al settore primario, il 31% (570) delle entrate è previsto nell’industria ed il restante 56% (1.010) nel settore dei servizi concentrate soprattutto nel commercio e nei servizi

turistici di alloggio e ristorazione. Analogo il quadro nel Sannio dove il 7% (90) delle nuove entrate si registreranno nel settore

primario, il 36% (440) nel settore manifatturiero ed il 56% (690) nel settore dei servizi.

L’identikit del lavoratore più ricercato dalle imprese

Tra i grandi gruppi professionali, in linea con i dati del mese precedente, il fabbisogno si concentra prevalentemente in Operaispecializzati e conduttori di impianti e macchine (40% ad Avellino e 36% a Benevento), Impiegati, professioni commerciali e nei servizi ricercati in particolare nell’area commerciale e della vendita (33% e 35%) e Dirigenti, professionisti nelle Aree scientifiche e tecniche con elevata specializzazione(8% e 14%).

Nel dettaglio, le tre figure più ricercate nel mese di luglio 2025 ad Avellino sono, in ordine decrescente, le seguenti: gli esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione (260 entrate previste per lo più stagionali),operai agricoli specializzati(170) eaddetti alle vendite (140).

Nel Sannio, invece, oltre agli esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione (160 nuovi ingressi), si ricercano operai addetti alle macchine per l’industria alimentare (100) e addetti alle vendite(90).

Le maggiori criticità di reperimento

Ad agosto, le imprese dichiarano difficoltà di reperimento per circa 1.390 assunzioni programmate (49% e 41,5%). La quota più rilevante di questo mismatch tra domanda ed offerta di lavoro è dovuta alla mancanza di candidati (rispettivamente 32% nella provincia di Avellinoe25% nel Sannio) mentre l’inadeguata preparazione è indicata nel 13% dei casi. Osservando nel dettaglio le entrate suddivise per gruppi professionali, emerge che a risentire di questa difficoltà siano i profili di elevata qualificazione come tecnici della salute nonchéi profili operai. L’aver maturato una precedente esperienza nel settore è richiesto per la metà delle entrate, mentre l’esperienza nella professione è indicata in meno del 20%.

Gli indirizzi di studio più richiesti

Se si analizzano le entrate previste per titolo di studio, nelle province di competenzail titolo maggiormente richiesto è il diploma professionale o qualifica di formazione (41% ad Avellino e Benevento), nel dettaglio il più richiesto in provincia di Avellino è quello dellatrasformazione agroalimentare (130) mentre nel Sannio quello edile (80).

Per il 23% delle nuove assunzioni è richiesto il diploma di istruzione secondaria. L’indirizzo più ricercato ad Avellino è turismo, enogastronomia ed ospitalità seguito dall’indirizzo amministrazione, finanza e marketing (110 e 80). Nel Sannio, invece, il titolo maggiormente richiesto è il diploma in amministrazione, finanza e marketing seguito dagli indirizzi liceali.

Solo per il 6% delle posizioni aperte in Irpinia ed il 9% nel Sannio è richiesto un titolo accademico, gli indirizzi di spicco sono quello economico e formazione ed insegnamento. Si segnala infine che ad Avellino sono richieste 30 posizioni con diploma ITS Academy.