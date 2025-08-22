Oberdan Picucci neo presidente dell'associazione "Io resto a Benevento" "Metterò a disposizione la mia esperienza per sostenere i giovani e la crescita della comunità"

L’Associazione “Io... Resto a Benevento” comunica che si è riunita in assemblea e ha deliberato l’elezione di Oberdan Picucci a nuovo Presidente.

Maria Carmela Mignone, presidente uscente e attualmente consigliere comunale, ha così commentato il passaggio di consegne: “Sono felice di lasciare le redini dell’associazione a mani esperte come quelle del Dott. Picucci, da diversi anni impegnato nelle istituzioni”.

Contestualmente - si legge in una nota - è stata ufficializzata anche l’adesione all’associazione di Rita Annalisa Tomaciello Dell’Oste, anch’ella consigliere comunale di Benevento, che affiancherà il gruppo nel percorso di rilancio e potenziamento delle attività rivolte al territorio.

Nel corso degli anni - spiegano i promotori dell'iniziativa - l’associazione ha sostenuto numerosi micro-imprenditori di Benevento e della provincia, accompagnandoli nella realizzazione di nuove attività economiche e offrendo un supporto concreto nell’accesso alla misura nazionale “Io Resto al Sud”. Il contributo dell’associazione si è

concretizzato anche attraverso l’attivazione di uno sportello comunale dedicato, che ha offerto consulenza personalizzata e assistenza tecnica per le domande di finanziamento e la gestione dei progetti. È proprio grazie ai risultati conseguiti da questa iniziativa che il governo nazionale ha deciso di rilanciare il programma in una nuova versione, denominata “Io Resto al Sud 2.0”. In questa nuova fase, l’Associazione, sotto la guida di Picucci, continuerà a operare al fianco dei giovani imprenditori sanniti, mettendo a

disposizione competenze, esperienza e una rete di supporto concreta e territoriale.

“Ho seguito con entusiasmo sin dall’inizio il lavoro portato avanti dalla presidente Mignone - commenta Picucci - e oggi, assumendo questo incarico, intendo proseguire nel solco dell’impegno civico. Metterò a disposizione la mia esperienza per sostenere i giovani e contribuire alla crescita della nostra comunità con dedizione e responsabilità”.

La componente Associativa, per far conoscere la nuova proposta governativa di Io Resto al Sud 2.0, annuncia di avere in programma una manifestazione di rilancio della misura economica per il mese di settembre. L’Associazione “Io... Resto a Benevento” infine "ringrazia Maria Carmela Mignone per il prezioso lavoro svolto fino ad oggi e rivolge un caloroso augurio di buon lavoro al nuovo Presidente Oberdan Picucci e ai nuovi componenti che si uniranno a questo nuovo capitolo associativo".